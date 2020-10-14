Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
1280 лет Джону Леннону
04:46 (мск), источник: РИА Новости

Раскрыта реакция участников испытания на «живую» вакцину от COVID-19

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. У участников клинических испытаний третьей российской вакцины против коронавируса SARS-СoV-2, созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, не обнаружили «нежелательных явлений», сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА Новости

«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал Сергеев.

По его словам, у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37−38 градусов).

Также, отметил Сергеев, первая фаза исследования вакцины, изучающая ее безопасность, проходит «нормально».

Читайте также
Осенний всплеск коронавируса оказался масштабнее весеннего

«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — заключил глава РАН.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, — цельновирионная. В основе препарата используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким образом, что у него нет инфекционных свойств, но при этом вирус сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

В России уже зарегистрировали созданную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину от COVID-19 «Спутник V», на очереди — препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее сообщалось, что Центр Чумакова рассчитывает в ноябре завершить вторую фазу испытаний своей вакцины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19
'Давно угрожал устроить бойню': что известно о борском стрелке
Лавров допустил прекращение диалога с ЕС
Суд арестовал новые многомиллионные банковские счета Абызова
Зеленский раскрыл детали встречи с главой британской разведки
В России ввели стандарт для борьбы с незаконными трансакциями
Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»
В США поймали кардинала-гинандроморфа (фото)
Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам
Hi-Tech
Российские цены на новые айфоны пугают В этом году придется сильно потратиться, чтобы купить новый флагман
Горячие темы на Авто
Грамматика - правда или ложь?! 266
Развлечёмся? 260
По поводу истории. 205
Вот это мужик . 189
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала фото из роддома Артистка поздравила дочь с днем рождения
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь