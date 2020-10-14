Раскрыта реакция участников испытания на «живую» вакцину от COVID-19

«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал Сергеев.
По его словам, у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37−38 градусов).
Также, отметил Сергеев, первая фаза исследования вакцины, изучающая ее безопасность, проходит «нормально».
«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — заключил глава РАН.
Вакцина, созданная в Центре Чумакова, — цельновирионная. В основе препарата используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный таким образом, что у него нет инфекционных свойств, но при этом вирус сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
В России уже зарегистрировали созданную НИЦЭМ имени Гамалеи вакцину от COVID-19 «Спутник V», на очереди — препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».
Ранее сообщалось, что Центр Чумакова рассчитывает в ноябре завершить вторую фазу испытаний своей вакцины.