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04:57 (мск), источник: РБК

Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды. Вопрос предоставления НПФ возможности участвовать в инвестициях на венчурном рынке Чубайс поднял на стратегической сессии Банка России, на которой обсуждался доклад о развитии альтернативных механизмов инвестирования.

Источник: AP 2020

«Хочу присоединиться к образу про бассейн. Да, мы заходим туда и говорим: “Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров”. Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», — сказал Чубайс (цитата по «РИА Новости»).

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По его словам, использование средств НПФ на венчурном рынке является «единственным реалистичным способом» в развитии инвестирования в России «сдвинуть проблему с мертвой точки».

Вопрос использования пенсионных денег для вложения в стартапы обсуждался властями еще летом 2014 года. Тогда занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев дал поручение ЦБ, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос о вложении пенсионных средств в венчурные проекты. Предлагалось разрешить вкладывать в венчурные фонды до 1% пенсионных накоплений, а также дать возможность НПФ размещать пенсионные резервы в стартапы и фонды прямых инвестиций.

Позднее с таким предложением дважды — в 2016 и 2018 годах — выступало Министерство экономическое развития, однако сами НПФ отнеслись к предложению скептически из-за высоких рисков. В апреле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть вопрос об инвестировании пенсионных накоплений НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций Минфину, Минтруду и Минэкономразвития.

В августе текущего года ЦБ выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, в котором, в частности, говорилось о возможности привлечения негосударственных пенсионных фондов к венчурному инвестированию. Как отмечал инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов, если венчурные инвестиции российских НПФ составят хотя бы 5% от их резервов, это будет означать приток около 200 млрд руб. потенциальных инвестиций на рынок, что для России станет «серьезной суммой».

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