Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 38 млн

Россия занимает четвертое в мире место по количеству заразившихся — в стране коронавирус подтвердили у 1,31 млн человек.
Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 1 млн менее чем за четыре дня: отметка 37 млн была пройдена 10 октября. На 10 млн число заболевших выросло чуть более чем за месяц.
Число смертей от коронавируса в мире превысило 1,084 млн. Больше всего людей умерли от заболевания в США — 215 тыс. человек. Следом в списке идут Бразилия (150,6 тыс.) и Индия (109,8 тыс.).
Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан заявила, что второй волны пандемии в мире нет. По ее словам, сейчас есть страны, где заболеваемость растет, и страны, где число заболевших снижается. «Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала Ницан.
Накануне, 13 октября, в России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19 — за сутки умерли 244 человека, что стало наибольшим показателем с начала пандемии. Число новых случаев за сутки в стране превысило 13,8 тыс.
Ранее, 12 октября, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10−20 дней, а число выявляемых случаев заражения в стране не превысит 17−18 тыс. за сутки.