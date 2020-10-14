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07:40 (мск), источник: РБК

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 38 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число заражений зафиксировали в США (7,85 млн), Индии (7,17 млн) и Бразилии (5,1 млн).

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: РИА "Новости"

Россия занимает четвертое в мире место по количеству заразившихся — в стране коронавирус подтвердили у 1,31 млн человек.

Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 1 млн менее чем за четыре дня: отметка 37 млн была пройдена 10 октября. На 10 млн число заболевших выросло чуть более чем за месяц.

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Число смертей от коронавируса в мире превысило 1,084 млн. Больше всего людей умерли от заболевания в США — 215 тыс. человек. Следом в списке идут Бразилия (150,6 тыс.) и Индия (109,8 тыс.).

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан заявила, что второй волны пандемии в мире нет. По ее словам, сейчас есть страны, где заболеваемость растет, и страны, где число заболевших снижается. «Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии», — сказала Ницан.

Накануне, 13 октября, в России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19 — за сутки умерли 244 человека, что стало наибольшим показателем с начала пандемии. Число новых случаев за сутки в стране превысило 13,8 тыс.

Ранее, 12 октября, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10−20 дней, а число выявляемых случаев заражения в стране не превысит 17−18 тыс. за сутки.

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