Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
08:06 (мск), источник: РИА Новости

Снимок амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, сообщает учреждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда». Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ. Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием «Объятия» показывает момент, когда амурский тигр «обнимает» ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.

По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, «вселяет надежду».

Горшков получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41 °F — ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580−600 особей. На «Земле леопарда» зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь — самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий Дальнего Востока.

 Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID-19
'Давно угрожал устроить бойню': что известно о борском стрелке
Глава МИД Армении заявил об экспорте агрессии Турцией на Кавказе
СМИ: в Карабах отправили связанных с Турцией сирийских боевиков
Раскрыта реакция участников испытания на вакцину от COVID
Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья
Ученые доказали, что люди выбирают в супруги своих «двойников»
Чубайс сравнил рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды
Здоровье
Коронавирус прожил на экране мобильного телефона почти месяц Правда, в идеальных для себя лабораторных условиях — при комнатной температуре и в полной темноте.
Авто
В Казахстане начнут собирать новый китайский лифтбек JAC Четыре другие модели уже поставляются в Россию
Кино
12 любопытных сериалов, которые вы наверняка пропустили Пересмотрели на карантине все сериалы? Уверены? Мы подготовили для вас 12 шоу, которые вы, с высокой долей вероятности, не только не видели, но даже и не слышали о них – при том, что в пяти из них засветились звезды кинокомиксов Marvel.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Новости партнеров
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Отравление Навального: назван виновный
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь