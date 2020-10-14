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10:29 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Скрывать наличие болезни перед вакцинацией от коронавируса нельзя, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА Новости

«На этом этапе (клинических испытаний. — Прим. ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — сказал Горелов.

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Тем не менее после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил собеседник агентства.

«В аннотации на препарат всегда есть описание таких возможных эффектов», — добавил Горелов.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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