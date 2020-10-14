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06:49 (мск), источник: РИА Новости

Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россиянину для счастья достаточно 100−150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57%) и Урала (56%). А 26% сказали, что для счастья им нужно «много денег», тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31%).

Чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас, при этом 8% опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.

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Только 4% россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высока доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (6%), самая низкая — на Северном Кавказе (1%).

При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100−150 тысяч. Вместе с тем, москвичам для счастья нужно больше денег — 150−300 тысяч рублей в месяц.

Исследование проведено 9—12 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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