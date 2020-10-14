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10:28 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сервис Superjob провел опрос и узнал, сколько, по мнению россиян, должны длиться новогодние праздники. Об этом сообщил RT.

Источник: РИА Новости

Десяти дней, по мнению 31% опрошенных, достаточно для отдыха на Новый год. Еще 18% людей назвали продолжительность от одного до трех дней. Еще 14% предпочли бы, чтобы новогодние каникулы длились от четырех до шести дней.

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Отдыхать целую неделю хотели бы девять процентов респондентов, а шесть процентов — две недели. Столько же участников опроса готовы и вовсе не отдыхать на Новый год. Три процента опрошенных хотят отдыхать восемь — девять дней, и еще столько же выбрали вариант от 11 до 13 дней. Десять процентов респондентов заявили, что им все равно на количество выходных дней.

Всего, как отмечается, в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее Минтруд подготовил проект поставления правительства России о переносе выходных дней в будущем году. Так, 31 декабря хотят сделать выходным днем, а отдыхать россияне будут с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагают перенести на 5 ноября и 31 декабря.

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