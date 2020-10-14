Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
11:07 (мск), источник: ТАСС

NASA подписало соглашения об освоении Луны с семью странами

Церемония прошла в виртуальном формате в рамках Международного конгресса астронавтов.

Источник: NASA
Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джеймс Брайденстайн во вторник подписал «Соглашения Артемиды» по освоению космоса с Австралией, Великобританией, Италией, Канадой, Люксембургом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Японией. Церемония прошла в виртуальном формате в рамках Международного конгресса астронавтов.

Брайденстайн вновь подчеркнул, что предлагаемые США соглашения в значительной степени основываются на принципах Договора по космосу 1967 года. Однако задача новых договоров — «укрепить и реализовать на практике обязательства, закрепленные в Договоре по космосу». «Впервые мы устанавливаем последствия [для стран] в случае несоблюдения Договора по космосу. В частности, если страна не соблюдает Договор по космосу, она не может быть участником программы “Артемида”», — подчеркнул он.

Видео
В воде не тонет, в огне не горит: НАСА тестирует новый лунный скафандр

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй — на 2023 год.

В мае 2020 года NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. «Соглашения Артемиды», получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».

Во время загрузки произошла ошибка.
В воде не тонет, в огне не горит: НАСА тестирует новый лунный скафандр
Во время загрузки произошла ошибка.
11:30 (мск)© Ньюстюб
 Алексей Кудрин рассказал, почему Анатолий Собчак его опасался
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
В Ереване заявили об атаке военной техники на территории Армении
В России зарегистрировали более 14 тысяч новых случаев COVID
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул
Сборной нужна победа: сегодня Россия сыграет в Лиге наций
Раскрыта реакция участников испытания на вакцину от COVID
Чубайс сравнил рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
40-летняя Ольга Сутулова впервые стала мамой Супруга Евгения Стычкина родила первенца
Леди
Ляйсан Утяшеву в сети перепутали с Лободой Гимнастка изменилась.
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь