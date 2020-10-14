11:21 (мск), источник: m24.ru
Крокодил Гена споет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке
Его съемки запланированы на 2021 год.
Герой крокодила Гены запоет голосом Димы Билана. Речь идет о новой полнометражной картине «Союзмультфильма» о Чебурашке. Об этом сообщает «News.ru».
Артист разместил видео на своей странице в Instagram, на котором он предложил подписчикам угадать, какую композицию он запишет для «Союзмультфильма».
«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта “Союзмультфильма”? Исполнять легенду всегда радостно», — подписал ролик Билан.
Съемки фильма про Чебурашку запланированы на 2021 год. Режиссером ленты выступит Дмитрий Дьяченко.
Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев будет озвучивать Зайца в новом мультфильме «Ну, погоди!». Он уже начал работать над ролью и попробовал озвучить первые серии.