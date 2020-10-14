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11:21 (мск), источник: m24.ru

Крокодил Гена споет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке

Его съемки запланированы на 2021 год.

Герой крокодила Гены запоет голосом Димы Билана. Речь идет о новой полнометражной картине «Союзмультфильма» о Чебурашке. Об этом сообщает «News.ru».

Артист разместил видео на своей странице в Instagram, на котором он предложил подписчикам угадать, какую композицию он запишет для «Союзмультфильма».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта “Союзмультфильма”? Исполнять легенду всегда радостно», — подписал ролик Билан.

Съемки фильма про Чебурашку запланированы на 2021 год. Режиссером ленты выступит Дмитрий Дьяченко.

Ранее сообщалось, что актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев будет озвучивать Зайца в новом мультфильме «Ну, погоди!». Он уже начал работать над ролью и попробовал озвучить первые серии.

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