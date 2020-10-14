Препараты от COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых лекарств

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). По его словам, в первую очередь речь идет о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС.
Ранее Минздрав внес информацию о применении «Фавипиравира» в рекомендации по лечению коронавируса. Его разрешили применять не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. При этом ранее японский Институт здоровья Фуджита не нашел убедительных доказательств его пользы.