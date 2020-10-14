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12:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Препараты от COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых лекарств

Несколько препаратов для лечения коронавируса COVID-19 вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), собщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"
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«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по ТАСС). По его словам, в первую очередь речь идет о «Фавипиравире», его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС.

Ранее Минздрав внес информацию о применении «Фавипиравира» в рекомендации по лечению коронавируса. Его разрешили применять не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. При этом ранее японский Институт здоровья Фуджита не нашел убедительных доказательств его пользы.

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