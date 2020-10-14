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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе

Российский фотограф впервые стал победителем этого состязания.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Снимок самки амурского тигра на Дальнем Востоке победил приз на конкурсе фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year от Музея естественной истории в Лондоне.

Автор работы — российский фотограф Сергей Горшков. Одно из самых редких животных на Земле он сфотографировал в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. На фото тигрица словно обнимает дерево, но на самом деле хищница трется о кору, чтобы пометить территорию.

Снимок «Объятие» сделан при помощи фотоловушки. Горшков установил ее в лесу и месяцами ждал удачного кадра.

Всего на конкурс было подано более 49 тысяч работ со всего мира.

Wildlife Photographer of the Year — крупнейший в мире конкурс фотографии дикой природы, который проводится с 1965 года. Российский фотограф впервые стал победителем этого конкурса.

Анна Лысенко

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