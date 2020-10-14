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16:54 (мск), источник: РИА Новости

«Битва чемпионов» по актерской импровизации осталась без победителя

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Битва чемпионов», финал конкурса актерской импровизации, прошел 13 октября на сцене Московского театра Олега Табакова. Лучших определить не удалось, сообщает корреспондент РИА Новости.

Команде «Табакерки» противостоял театр на Юго-Западе. Каждый коллектив был представлен молодыми актерами — по пять человек с каждой стороны.

За театр Олега Табакова сражались среди прочих Владислав Миллер, Яна Сексте и Алексей Князев, а честь театра на Юго-Западе отстаивали Вероника Саркисова, Денис Шалаев и Любовь Ярлыкова. Они выполняли сложные задания на импровизацию, требующие быстрой реакции, умения понимать и чувствовать партнера, демонстрировать взаимовыручку и взаимопонимание.

В финале «Импровизационного БАТЛа», несмотря на усердную поддержку зала и худруков обоих театров (Владимира Машкова и Олега Леушина), итоговый счет оказался равным.

БАТЛ начинался как игра, которую придумал Максим Драченин из Театра на Юго-Западе: актеры собирались вечером и разыгрывали сценки, демонстрируя быстроту реакции, чувство юмора и умение взаимодействовать между собой. Это развлечение переросло в театральное движение, а далее в Чемпионат по актерской импровизации. Сегодня в нем участвуют команды лучших театров со всей России.

Главный принцип сформулировал еще Станиславский: импровизация — это высшая форма актерской игры, умение не просто существовать, а жить на сцене, реагировать на происходящее, не выпадая при этом из общего концепта действия.

«Битва чемпионов» стала частью проходящего в Москве Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который проводится про поддержке Департамента культуры в Москве с 2016 года.

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