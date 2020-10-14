«Битва чемпионов» по актерской импровизации осталась без победителя

Команде «Табакерки» противостоял театр на Юго-Западе. Каждый коллектив был представлен молодыми актерами — по пять человек с каждой стороны.
За театр Олега Табакова сражались среди прочих Владислав Миллер, Яна Сексте и Алексей Князев, а честь театра на Юго-Западе отстаивали Вероника Саркисова, Денис Шалаев и Любовь Ярлыкова. Они выполняли сложные задания на импровизацию, требующие быстрой реакции, умения понимать и чувствовать партнера, демонстрировать взаимовыручку и взаимопонимание.
В финале «Импровизационного БАТЛа», несмотря на усердную поддержку зала и худруков обоих театров (Владимира Машкова и Олега Леушина), итоговый счет оказался равным.
БАТЛ начинался как игра, которую придумал Максим Драченин из Театра на Юго-Западе: актеры собирались вечером и разыгрывали сценки, демонстрируя быстроту реакции, чувство юмора и умение взаимодействовать между собой. Это развлечение переросло в театральное движение, а далее в Чемпионат по актерской импровизации. Сегодня в нем участвуют команды лучших театров со всей России.
Главный принцип сформулировал еще Станиславский: импровизация — это высшая форма актерской игры, умение не просто существовать, а жить на сцене, реагировать на происходящее, не выпадая при этом из общего концепта действия.
«Битва чемпионов» стала частью проходящего в Москве Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, который проводится про поддержке Департамента культуры в Москве с 2016 года.