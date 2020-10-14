Медведев назвал неэффективным закрытие границ при борьбе с коронавирусом

«Вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается», — цитирует Медведева ТАСС. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества между различными научными школами и учеными разных стран.
При этом, подчеркнул он, в начале распространения коронавируса в мире возникла «стена недоверия» между отдельными государствами. Происхождение вирус и средства борьбы с ним превратились из сугубо медицинских, научных в вопросы национальной безопасности, добавил Медведев.
14 октября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября. В России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса. 13 октября оперштаб сообщал о 13 868 случаях коронавируса.