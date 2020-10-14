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15:26 (мск), источник: Газета.Ру

Сомнолог придумала новую классификацию людей по циркадным ритмам

Людям, которые до сих пор не могут отнести себя к «совам» или «жаворонкам», австралийских психолог Оливия Ареццоло посоветовала присмотреться к новой, придуманной ей классификации людей в зависимости от их цикла засыпания и пробуждения. Она разделила людей на «медведей», «волков», «львов» и «дельфинов», определив для каждого время, когда они могут работать энергичнее всего.

Источник: Free-Photos/СС0

Австралийский психолог, специализирующаяся на качестве сна, Оливия Ареццоло придумала новую классификацию для людей в зависимости от того, как работают их циркадные ритмы, — проще говоря, она основывалась на том, в какое время суток им проще всего просыпаться, когда они наиболее энергичны и в какой момент начинают уставать. Она решила отойти от общепринятой «птичьей» типологии, в рамках которой люди разделяются на «жаворонков», «сов» и «голубей», и дала своим типам иные названия — впрочем, они тоже относятся к миру животных. Теперь человеку предлагают определить, медведь ли он, волк, лев или дельфин.

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Классификация Оливии Ареццоло была опубликована Daily Mail. «Это определяет ваш индивидуальный циркадный ритм, то есть то, как был запрограммирован ваш цикл засыпания и пробуждения», — объяснила она изданию.

По мнению сомнолога, поняв, к какому типу мы относимся, мы сможем продуктивнее работать и лучше решать, какой именно график нам подходит. Что особенно актуально, когда все больше людей возвращаются к дистанционной работе и сами выстраивают свой график, если у них не выставлены точные сроки выполнения задач.

Разумеется, это не относится к медикам, работникам сферы обслуживания и другим специалистам, имеющим дело с людьми. Но и им полезно узнать, какое они животное, чтобы понять, какую смену взять, если они трудятся посменно.

Самая многочисленная категория — это «медведи»: по мнению психолога, к этому типу относится 55% людей, поскольку их цикл засыпания и пробуждения совпадает заходами и восходами солнца. «Медведи» просыпаются, когда наступает рассвет и устают, когда солнце начинает клониться к закату, и самое продуктивное время для них — с 8.00 до 13.00.

После обеда они продуктивны менее всего. Если вы работаете из дома, идеально будет начать пораньше и пораньше закончить.
Оливия Ареццоло

Специалист посоветовала таким людям назначать важные встречи и дела на утреннее время.

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«Волки» по описанию Оливии Ареццоло — все равно, что привычные нам «совы»: прилив сил они испытывают во второй половине дня и позже, после 18.00, а рано просыпаться для них — мучение. Поэтому им идеально подходит работа в индустрии развлечений или сфере обслуживания, где можно выбрать вечернюю смену. По мнению специалиста, в эту категорию попадают 15% населения планеты.

«Львы» — это люди, которых мы относим в «жаворонкам», они просыпаются еще в темноте, и уже на рассвете способны отправиться на пробежку или заниматься йогой.

До полудня их переполняет энергия, после чего такие люди начинают уставать, и к 21.00−22.00 уже предпочитают оказаться в кровати. Их численность, считает специалист, тоже составляет 15% от общего населения Земли.

Наконец, самая сложная и редкая категория — это «дельфины», которых на планете всего 10%. Таким людям живется труднее всего, поскольку у них в принципе есть проблемы со сном: они просыпаются раздраженными, а после обеда уже чувствуют себя уставшими, поэтому самое продуктивное для них время, которое выделяет Оливия Арецолло — это с 10.00 до 14.00.

Тем, кто уже готов отнести себя к «дельфинам», сомнолог, однако, посоветовала не спешить и учесть обстоятельства. «С тех пор, как началась пандемия COVID-19, число людей, испытывающих проблемы со сном, практически удвоилось, — предупредила она. — И это не обязательно означает, что вы «дельфин».

Однако тем, кто и до пандемии с трудом просыпался, уставал после обеда и вечно ходил в полусонном состоянии, психолог посоветовала выбирать работу без жесткого графика. При этом избегать алкоголя и кофеина, а также синего света, она советует всем, кто хочет наладить сон.

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