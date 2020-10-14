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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Грузии началась вторая волна COVID-19

Руководитель Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил на специальном брифинге, что эпидемиологическая ситуация в Грузии обостряется с каждым днем.

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Источник: AFP 2020

Появились три основных центра распространения нового короновируса: Тбилиси, автономная республика Аджария и регион Имерети.

Число инфицированных граждан со времени начала эпидемии превысило 13 520 человек. 109 пациентов скончались.

Взрывной рост заболеваемости начался сразу после отмены властями всех ограничений и карантинных мер, введенных ранней весной.

Амиран Гамкрелидзе заметил, что вторая волна COVID-19 охватила большее количество людей, но само заболевание осенью протекает в более мягких формах, чем в ходе первой волны эпидемии. Тем не менее господин Гамкрелидзе уверен: в целом пандемия короновируса «станет гораздо смертельнее для человечества, чем СПИД, туберкулез, малярия и гепатит».

Грузинские власти пока не планируют восстанавливать карантинные меры, явно опасаясь обвинений в попытке повлиять тем самым на исход решающих парламентских выборов, намеченных на 31 октября.

По сообщению vинистерства здравоохранения, в целом по стране от COVID-19 в больницах лечатся 836 пациентов, тогда как максимальное количество койко-мест составляет 3 тыс.

Георгий Двали, Тбилиси

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