Появились три основных центра распространения нового короновируса: Тбилиси, автономная республика Аджария и регион Имерети.
Число инфицированных граждан со времени начала эпидемии превысило 13 520 человек. 109 пациентов скончались.
Взрывной рост заболеваемости начался сразу после отмены властями всех ограничений и карантинных мер, введенных ранней весной.
Амиран Гамкрелидзе заметил, что вторая волна COVID-19 охватила большее количество людей, но само заболевание осенью протекает в более мягких формах, чем в ходе первой волны эпидемии. Тем не менее господин Гамкрелидзе уверен: в целом пандемия короновируса «станет гораздо смертельнее для человечества, чем СПИД, туберкулез, малярия и гепатит».
Грузинские власти пока не планируют восстанавливать карантинные меры, явно опасаясь обвинений в попытке повлиять тем самым на исход решающих парламентских выборов, намеченных на 31 октября.
По сообщению vинистерства здравоохранения, в целом по стране от COVID-19 в больницах лечатся 836 пациентов, тогда как максимальное количество
Георгий Двали, Тбилиси