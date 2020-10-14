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19:24 (мск), источник: РИА Новости

Попова и Голикова привились от коронавируса вакциной «Вектора»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса вакциной «Вектора» в рамках клинических исследований.

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Источник: РИА Новости

На совещании с членами правительства в среду Путин объявил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Голикова рассказала о характеристиках препарата и предстоящих пострегистрационных клинических исследованиях.

«Татьяна Алексеевна, вы сказали о том, что 40 тысяч добровольцев уже изъявили желание принять участие в проверке эффективности новой вакцины “ЭпиВакКорона”. Но, насколько мне известно, вы сами в числе этих 40 тысяч тоже сделали себе прививку — и вы, и главный санитарный врач России Попова Анна Юрьевна», — отметил Путин, дослушав доклад Голиковой.

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Президент поинтересовался, как она чувствует себя после вакцинации.

Голикова подтвердила, что они с главой Роспотребнадзора сделали прививки, но не в числе этих 40 тысяч добровольцев, а в рамках проведения клинических исследований. «То есть на первой и второй фазе, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины», — отметила она.

Вице-премьер также рассказала, что ими уже пройдены оба этапа вакцинации. «Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии», — добавила Голикова.

Президент уточнил, поднималась ли у нее после вакцинации температура. «Нет, не было», — ответила вице-премьер.

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