19:24 (мск), источник: РИА Новости
Попова и Голикова привились от коронавируса вакциной «Вектора»
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу
На совещании с членами правительства в среду Путин объявил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Голикова рассказала о характеристиках препарата и предстоящих пострегистрационных клинических исследованиях.
«Татьяна Алексеевна, вы сказали о том, что 40 тысяч добровольцев уже изъявили желание принять участие в проверке эффективности новой вакцины “ЭпиВакКорона”. Но, насколько мне известно, вы сами в числе этих 40 тысяч тоже сделали себе прививку — и вы, и главный санитарный врач России Попова Анна Юрьевна», — отметил Путин, дослушав доклад Голиковой.
Президент поинтересовался, как она чувствует себя после вакцинации.
Голикова подтвердила, что они с главой Роспотребнадзора сделали прививки, но не в числе этих 40 тысяч добровольцев, а в рамках проведения клинических исследований. «То есть на первой и второй фазе, чтобы проверить эффективность и безопасность этой вакцины», — отметила она.
Президент уточнил, поднималась ли у нее после вакцинации температура. «Нет, не было», — ответила