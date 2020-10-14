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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Королева красоты сменила профессию и стала машинистом поезда

По словам девушки, она нашла свое призвание.

27-летняя индианка Аршдип Каур, которая сейчас живет вместе с семьей в австралийском штате Новый Южный Уэльс, еще в подросткового возраста принимала участие в фотосъемках и конкурсах красоты. В 2017 году Аршдип стала победительницей конкурса «Мисс Индия», а в 2019 году — финалисткой местного конкурса красоты «Мисс мира».

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Несмотря на отличную модельную карьеру, Аршдип не стала связывать с ней свою жизнь, а решила пойти работать по своей основной специальности педагогом. Но все пошло не по плану. В феврале 2020 года девушка просматривала вакансии в школах, но наткнулась на объявление о наборе стажеров в железнодорожную компанию Сиднея в качестве машиниста.

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Это ее заинтересовало, и, сдав необходимые экзамены и тесты, Аршдип устроилась на работу. Теперь в качестве машиниста-стажера она водит поезда по всему Сиднею и ждет марта 2021 года, чтобы получить сертификат и стать настоящим машинистом, пишет Daily Mail.

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Девушка отмечает, что ее работа многих удивляет, но сама она в восторге от новой профессии и считает вождение поездов своим настоящим призванием. В своем Instagram Аршдип в основном публикует кадры с профессиональных съемок — она продолжает подрабатывать моделью. Но иногда девушка публикует и снимки с железной дороги и даже детали поездов, рассказывая подписчикам о своей работе.

Екатерина Гура

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