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18:56 (мск), источник: Индикатор

Коронавирус свиней может заражать человека

Американские ученые заразили клетки печени, кишечника и легких человека альфа-коронавирусом SADS-CoV, который вызывает у свиней синдром острой диареи. Исследователи приступили к испытаниям противовирусного препарата ремдесивира, который потенциально может помогать при этой инфекции. Работа опубликована в PNAS.

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Источник: PNAS

Штамм коронавируса, известный как коронавирус SADS-CoV, вызывающий синдромом острой диареи у свиней, был обнаружен в Китае. В 2016 году впервые передался от летучих мышей стаду свиней, а после распространился по всей стране. SADS-CoV относится к альфа-коронавирусам, в отличие от бета-коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19 у людей. Вирус вызывает сильную диарею и рвоту и особенно опасен для молодых поросят.

Вспышки этого заболевания могут нанести огромный экономический ущерб скотоводству по всему миру.

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл продемонстрировали в лабораторных испытаниях, что штамм может быть опасен и для людей. SADS-CoV эффективно реплицируется (размножает свой генетический материал) в клетках печени, кишечника и дыхательных путей человека. Инфекция особенно быстро распространяется в кишечнике, в отличие от SARS-CoV-2, который в первую очередь заражает клетки легких.

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«В то время как многие исследователи сосредотачиваются на бета-коронавирусах, альфа-коронавирусы могут оказаться столь же серьезной, если не большей проблемой для здоровья человека, так как передаются между разными видами», — рассказал один из авторов работы профессор Ральф Барик.

Ученые также протестировали противовирусный препарат широкого спектра действия — ремдесивир, который ингибируют РНК-зависимую РНК-полимеразу, фермент, необходимый вирусу для размножения в клетках хозяина. Предварительные результаты показали, что ремдесивир обладает устойчивой активностью в отношении SADS-CoV, однако ученые предупреждает, что для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные испытания на культурах клеток и животных. Кроме того исследователи советуют свиноводческим хозяйствам постоянно контролировать животных на предмет признаков инфекции SADS-CoV, чтобы предотвратить вспышки заболевания.

Александра Медведева

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