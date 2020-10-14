18:48 (мск), источник: BBC News Русская служба
Австралия: Большой барьерный риф за четверть века потерял половину своих кораллов
Как показывают результаты нового исследования австралийских ученых, с 1995 года
Вымирание коснулось всех типов кораллов самой крупной системы рифов в мире. Большой барьерный риф тянется на 2300 км вдоль
Кораллы вымирают в результате обесцвечивания — процесса, при котором живущие с ними в симбиозе водоросли покидают риф
Наиболее масштабные эпизоды обесцвечивания произошли в 2016 и 2017 годах, а также в марте этого года.
«Время терять нельзя — мы должны резко сократить выброс парниковых газов в атмосферу как можно скорее», — подчеркивают авторы доклада.
Исследование Центра по изучению кораллов ARC из штата Квинзленд было опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.
Ученые оценивали состояние коралловых колоний по всему рифу за период с 1995 по 2017 год. Они обнаружили, что сокращение коснулось численности коснулось популяций всех видов. Но в особенности пострадали рифообразующие ветвистые и столообразные кораллы, за счет которых рифы развиваются, поддерживая среду обитания для рыб и другой морской живности.
Процесс вымирания кораллов обратим, но
Обесцвечивание происходит, когда кораллы
В 2019 году вышло исследование австралийских ученых, которое показало, что
«Результаты нашего исследования показывают, что Большой барьерный риф утерял былые возможности к восстановлению, потому что сейчас появляется все меньше как новых побегов, так взрослых полипов, способных размножаться», — говорит один из авторов исследования, Энди Дитзел.
В прошлом году агентство по морской безопасности при правительстве Австралии официально заявило, что главной угрозой выживанию Большого барьерного рифа выступают изменения климата, которые экологи связывают с человеческой деятельностью.
В 1981 году риф был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ввиду огромной научной и уникальной природной ценности. Его протяженность составляет более 2300 км, но за последнее десятилетие огромной его части был нанесен серьезный ущерб. Теплеющие воды разрушили кораллы, отвадили от рифа морских обитателей и усилили концентрацию опасных микроскопических водорослей.
Раньше мы думали, что Большой барьерный риф защищает себя, благодаря своим огромным размерам. Но результаты наших исследований показывают, что даже самые крупные и относительно хорошо защищенные рифовые системы находятся под все усиливающейся угрозой и сокращаются в размерах.
В марте ученые заявили о третьем случае масштабного обесцвечивания за пять лет.
С середины XIX века средняя глобальная температура повысилась на 1 градус Цельсия. В ООН считают, что при ее повышении до 1,5 градусов 90% кораллов на Земле будет утрачено.