20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители американского города жалуются полицейским на рыбу в бухте
Стражам правопорядка пришлось просить помощи у Департамента природных ресурсов.
В октябре в бухте небольшого городка Вэрхэм в американском штате Массачусетс появилось неизвестное морское существо, которое сильно напугало местных жителей. Дело в том, что оно было огромного размера и с характерным плавником, торчащим из воды,
Увидев животное, жители Вэрхэма стали настойчиво звонить в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Некоторые звонящие также предполагали, что в воде может находится раненый тюлень или другой морской обитатель, которому нужна помощь, пишет The New York Times.
Полицейские на звонки отреагировали и связались с Департаментом природных ресурсов, откуда на место были направлены двое офицеров охраны природы.
К тому же, ее плавники расположены не по бокам, а сверху и снизу, потому местные жители и приняли ее за акулу, в отличие от которой она не представляет никакой опасности.
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В итоге стражи правопорядка были вынуждены пожаловаться на горожан в Департамент природных ресурсов, и его служащим пришлось сделать официальное заявление, полное эмоций.
Екатерина Гура