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20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители американского города жалуются полицейским на рыбу в бухте

Стражам правопорядка пришлось просить помощи у Департамента природных ресурсов.

В октябре в бухте небольшого городка Вэрхэм в американском штате Массачусетс появилось неизвестное морское существо, которое сильно напугало местных жителей. Дело в том, что оно было огромного размера и с характерным плавником, торчащим из воды, из-за чего многие решили, что в бухту заплыла акула.

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Увидев животное, жители Вэрхэма стали настойчиво звонить в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Некоторые звонящие также предполагали, что в воде может находится раненый тюлень или другой морской обитатель, которому нужна помощь, пишет The New York Times.

Полицейские на звонки отреагировали и связались с Департаментом природных ресурсов, откуда на место были направлены двое офицеров охраны природы.

Изучив ситуацию, они пришли к выводу, что в бухту заплыла гигантская рыба-луна, которая может достигать трех метров в длину.

К тому же, ее плавники расположены не по бокам, а сверху и снизу, потому местные жители и приняли ее за акулу, в отличие от которой она не представляет никакой опасности.

Новость о рыбе-луне появилась в местных новостях, но некоторые из горожан, видимо, не поверили журналистам и продолжили настойчиво звонить в полицейский участок.

В итоге стражи правопорядка были вынуждены пожаловаться на горожан в Департамент природных ресурсов, и его служащим пришлось сделать официальное заявление, полное эмоций.

SUNFISH IN BROAD COVE 10/12/2020 12:50PM We are aware of a sunfish in Broad Cove. We have checked on it, and it is...

Опубликовано Wareham Department of Natural Resources Понедельник, 12 октября 2020 г.
РЫБА-ЛУНА В ШИРОКОЙ БУХТЕ Мы знаем о рыбе в Широкой бухте. Мы проверили ее, с ней все в порядке, и она делает то, что обычно делают рыбы - плавает. Ей не плохо, она не попала в ловушку и не страдает. С ней ВСЕ В ПОРЯДКЕ. Не завидуйте только потому, что купальный сезон уже закончился. ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕСТАНЬТЕ ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!!

Екатерина Гура

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