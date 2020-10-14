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22:42 (мск), источник: РБК

Макрон из-за COVID-19 объявил комендантский час в Париже и других городах

В Париже, Лионе, Марселе и нескольких других городах будет ограничено перемещение с 21:00 по 6:00. Макрон, объявляя о комендантском часе, признал, что страна столкнулась со второй волной эпидемии.

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Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился ввести комендантский час в Париже и других городах Франции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил в телевизионном выступлении, передает Le Monde.

Помимо столицы и столичного региона Иль-де-Франс комендантский час будет введен также в Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Он будет действовать с 21:00 до 06:00 начиная с 17 октября.

Полного запрета на выход из дома не будет, однако будут введены определенные ограничения.
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За нахождение на улице без достаточного основания может быть наложен штраф в размере €135. Общественный транспорт, тем не менее, продолжит работать, для того чтобы люди, работающие в ночное время, рано утром или поздно вечером, могли передвигаться. Не будет ограничений и на поездки между отдельными регионами. Закрывать школы, магазины и социальные учреждения пока не планируется.

Комендантский час будет действовать по меньшей мере четыре недели. Правительство настаивает на его продлении на шесть недель, до начала декабря, однако для этого требуется одобрение парламента.

Макрон в выступлении признал, что Франция оказалась охвачена второй волной коронавируса, как и другие страны Европы. Вместе с тем, подчеркивает президент, нельзя говорить о том, что власти потеряли контроль над ситуацией.

Мы не потеряли контроль. Мы находимся в ситуации, которая вызывает беспокойство, но мы не бездействуем и не паникуем.
Эмманюэль Макрон
президент Франции

Франция находится на десятом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом — в стране выявлено более 840 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли более 33 тыс. человек. После весенней вспышки эпидемии, когда на максимуме было выявлено за сутки 16 тыс. заболевших, на несколько месяцев заболеваемость в стране пошла на спад. Однако с июля число выявляемых больных вновь начало увеличиваться. 13 октября в стране выявили более 22 тыс. новых больных.

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