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00:31 (мск), источник: Известия

Минздрав России зарегистрировал два новых препарата для лечения COVID-19

Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 14 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Речь идет о зарубежном и импортном лекарствах.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот же день правительство России включило антикоронавирусный препарат фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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После этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о пересмотре цен на препараты фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции, так как теперь их стоимость будет регулироваться государством.

В этот же день глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что розничная цена препаратов от коронавируса на основе фавипиравира снизилась уже более чем в два раза.

С начала продаж в российских аптеках противокоронавирусных препаратов «Арепливир» и «Коронавир» граждане страны купили более 500 упаковок этих лекарств. Об этом «Известиям» рассказали аналитики фармацевтического рынка 7 октября. По мнению экспертом, с выходом в начале октября в продажу третьего, на тот момент, зарегистрированного в России препарата от коронавируса «Авифавира», цены на средства против коронавируса начнут снижаться.

3 сентября российский минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

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