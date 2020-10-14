В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония».
Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 5796 человек.
За последние сутки в России был выявлен 14 231 новый случай коронавируса. При этом у 3585 человек отсутствовали клинические проявления болезни.
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7%. За последние сутки были госпитализированы 1206 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее россиян попросили сократить посещение общественных мест. Также в Оперштабе гражданам напомнили о необходимости носить средства индивидуальной защиты.