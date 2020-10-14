В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом

Решающая неделя: в Москве ежедневно проходят «коронавирусные» рейды <iframe width="800" height="450" src="//www.newstube.ru/embed/e8b14fc3-760f-420a-9602-09e9074706a4?location=mail&autoplay=2&brandsafety=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. 13 октября © Ньюстюб

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