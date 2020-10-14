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14 октября, источник: m24.ru

В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония».

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Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 5796 человек.

За последние сутки в России был выявлен 14 231 новый случай коронавируса. При этом у 3585 человек отсутствовали клинические проявления болезни.

В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7%. За последние сутки были госпитализированы 1206 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее россиян попросили сократить посещение общественных мест. Также в Оперштабе гражданам напомнили о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

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13 октября© Ньюстюб
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