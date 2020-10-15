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00:43 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила, что экономика Германии не выдержит нового локдауна

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/ — По словам канцлера ФРГ, страна находится «в критической стадии» борьбы с пандемией.

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Источник: Reuters

Германия не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса; необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель.

Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более €250 млрд. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями.
Ангела Меркель

Так что, по ее словам, «речь идет не только о системе здравоохранения».

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Канцлер подчеркнула, что страна находится «в критической стадии» борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. Меркель отметила, что ее беспокоит «экспоненциальный рост» числа новых случаев заражения.

Глава правительства ФРГ признала, что результаты встречи не в полной мере удовлетворяют. В частности, канцлер и главы регионов не смогли достигнуть единодушия по вопросу введения единого запрета на размещение граждан из так называемых зон риска — районов, где в течение недели число инфицированных превышает 50 на 100 тыс. жителей. «Его в действительности непросто реализовать», — сказала Меркель. Эта тема будет обсуждаться после осенних каникул, которые начались на текущей неделе в нескольких землях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Германии, по оценке берлинского института вирусологии имени Роберта Коха, по состоянию на утро среды заразились 334 585 человек, суточный прирост составил 5132 случая. Это максимум примерно за последние шесть месяцев. От последствий инфицирования умерли 9677 жителей ФРГ.

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