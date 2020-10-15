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04:16 (мск), источник: Известия

Психолог назвал две группы нарушителей масочного режима

Психолог Сергей Ланг в эфире «Радио 1» в среду, 14 октября, рассказал о типичных нарушителях масочного режима.

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты.

В переходном возрасте у них юношеский максимализм, ощущение внутренней безопасности. Они уверены, что с ними никогда ничего не произойдет. Для них надеть на глазах сверстников маску — показать свою слабость.
Сергей Ланг
психолог

Ланг отметил, что статус в окружении сверстников для подростков важнее, чем опасность, которую несет вирус. Кроме того, они не формируют причинно-следственных связей, поэтому не понимают, что могут быть переносчиками заболевания и заразить своих родителей и старшее поколение.

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Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.

«Срабатывает защитный механизм. Они не хотят вникать в это. Им кажется, что в жизни и так много проблем, а все страны занимаются какой-то ерундой. Им так проще жить, они не хотят слушать, не хотят принимать эту информацию. Им проще осознавать, что никакого вируса нет», — уточнил психолог.

Эксперт добавил, что эта категория людей снимает с себя ответственность, не носит маски, оправдываясь тем, что они дорого стоят.

По мнению Сергея Ланга, делать замечания тем, кто не носит маски в общественных местах, безусловно, стоит, но в вежливой форме.

Он напомнил, что все люди сейчас находятся в стрессовой ситуации и любое слово может вызвать неадекватную реакцию, пишет НСН.
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Психолог посоветовал не забывать про «волшебные слова» — «спасибо» и «пожалуйста», а также про улыбку, пусть ее и не видно под маской.

Ланг также порекомендовал делать замечание нарушителю масочного режима, не привлекая к этому окружающих.

Ранее 14 октября сообщалось, в московский Театр на Таганке вызвали Росгвардию и полицию из-за отказа одной из зрительниц надевать медицинскую маску. В итоге, спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать почти на час. Правоохранители вывели нарушительницу из зала. Позднее этим вечером она была задержана. В ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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