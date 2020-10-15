04:16 (мск), источник: Известия
Психолог назвал две группы нарушителей масочного режима
Психолог Сергей Ланг в эфире «Радио 1» в среду, 14 октября, рассказал о типичных нарушителях масочного режима.
В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты.
В переходном возрасте у них юношеский максимализм, ощущение внутренней безопасности. Они уверены, что с ними никогда ничего не произойдет. Для них надеть на глазах сверстников маску — показать свою слабость.
Ланг отметил, что статус в окружении сверстников для подростков важнее, чем опасность, которую несет вирус. Кроме того, они не формируют
Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.
«Срабатывает защитный механизм. Они не хотят вникать в это. Им кажется, что в жизни и так много проблем, а все страны занимаются
Эксперт добавил, что эта категория людей снимает с себя ответственность, не носит маски, оправдываясь тем, что они дорого стоят.
По мнению Сергея Ланга, делать замечания тем, кто не носит маски в общественных местах, безусловно, стоит, но в вежливой форме.
Психолог посоветовал не забывать про «волшебные слова» — «спасибо» и «пожалуйста», а также про улыбку, пусть ее и не видно под маской.
Ланг также порекомендовал делать замечание нарушителю масочного режима, не привлекая к этому окружающих.
Ранее 14 октября сообщалось, в московский Театр на Таганке вызвали Росгвардию и полицию
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