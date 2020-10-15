Любое мыло и правильная техника. Развенчиваем мифы о мытье рук

При этом, хоть все с детства приучены мыть руки и на первый взгляд ничего сложного в таком действии нет, мытье рук нередко окутано большим количеством мифов и домыслов. О том, какими именно и как все-таки правильно нужно выполнять эту защитную профилактическую манипуляцию, АиФ.ru рассказала заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
Миф первый: горячая вода лучше отмывает, чем холодная и даже теплая
Есть такое убеждение, которое уходит своими корнями, скорее всего, в практику мытья посуды, что горячая вода лучше смывает грязь с рук, а также хорошо борется с невидимыми глазу бактериями на коже.
«Это не совсем так. На эффективность мытья рук и борьбы с микробами влияет прежде всего использование моющего средства и правильной техники (мытья рук не менее 20 секунд). В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения также нет требований к температуре воды», — говорит Ольга Саакян.
При этом стоит понимать, что в стремлении сделать погорячее есть и определенные риски для кожи. «Горячая вода (более 40 градусов) негативно влияет на кожу рук: повышает ее сухость, ускоряет потерю влаги, снижая тем самым защитную функцию и провоцируя раздражение. В горячей воде невозможно тщательно вымыть руки, поэтому проблема борьбы с микробами остается», — добавляет терапевт.
Миф 2: руки после мытья надо сушить естественным путем, а не вытирать
Нередко можно встретить убеждение, что на мокрые руки бактерии перемещаются не так быстро, как на сухие. Именно поэтому встречаются советы руки после мытья не вытирать насухо. Иногда апеллируют и к тому, что руки увлажнены таким образом лучше. Врачи же отмечают, что так делать не нужно. «Руки после мытья обязательно нужно вытирать насухо (бумажным или личным полотенцем, которое меняется не реже чем 1 раз в 3 дня). Дело в том, что на влажной коже бактерии и вирусы оседают быстрее, чем на сухой», — говорит Ольга Саакян.
Миф 3: мытье рук можно легко заменить использованием санитайзера
Есть мнение, которое стало очень устойчивым, что санитайзеры и карманные антибактериальные гели отлично заменяют мытье рук с мылом. И обоснование этому дают такое: санитайзер включает в себя спирт, который буквально убивает все живое на поверхности рук. Поэтому появляется ощущение, что он очищает лучше.
Любой санитайзер или антисептик является скорее дополнением, чем заменой мытью рук. Его лучше использовать после мытья рук. Протирать им немытые руки (тем более после посещения общественных мест) абсолютно неэффективно. Если нет возможности помыть руки, следует протереть их хотя бы влажной салфеткой.
Следует также обращать внимание на состав антисептика: его эффективность напрямую зависит от количества содержащегося в нем спирта. Для защиты от бактерий подойдет раствор, содержащий не менее 60% спирта, — отмечает терапевт.
Миф 4: выбирать лучше антибактериальное мыло
Споры про то, что лучше — обычное мыло или антибактериальное, — идут годами, если не десятилетиями. Разнообразие мыльных кусков на полках магазинов указывает на то, что выбирают все с разными убеждениями. Кажется, что раз мыло антибактериальное, то оно более мощное и лучше справляется с различными патогенными микроорганизмами.
Обычное мыло удаляет бактерии и загрязнение не хуже антибактериального, эффективность их одинакова. К тому же в каком количестве и в каком составе в мыло добавляются антибактериальные компоненты, неизвестно.
Миф 5: продолжительность мытья не имеет никакого значения, достаточно просто намочить руки и слегка нанести мыло
По поводу правильной технологии мытья рук у многих есть вопросы и сомнения. Несмотря на то, что про необходимость мыть руки знают все, далеко не каждый точно скажет, как правильно это надо делать. А ведь именно точность техники исполнения влияет на результат и конечную чистоту рук.
«Именно техника мытья рук — продолжительность и тщательность процесса — имеет первостепенное значение. От этого напрямую зависит результат. При мытье рук важно уделять внимание межпальцевым пространствам, где могут скапливаться бактерии и вирусы», — отмечает терапевт.
Мытье рук, как и чистка зубов, должно занимать около пары минут. Так будет гарантия того, что все микробы будут должным образом удалены с кожи. Гигиена рук не так проста, как кажется, поэтому необходимо обучиться ей. Тогда вы будете точно уверены в том, что надежно защищены от микробов.
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