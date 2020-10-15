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05:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендовал не пользоваться наличными

В связи с пандемией лучше не пользоваться наличными, а оплачивать покупки карточками, рекомендовал Роспотребнадзор.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Reuters

Там отметили, что коронавирус может сохранять активность на купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов. К такому выводу пришли специалисты «Вектора».

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«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора «РИА Новости».

Самый распространенный способ передачи коронавируса — воздушно-капельный, однако заразиться можно и после контакта с различными предметами, отметили специалисты.

По данным на утро 14 октября, в России было зарегистрировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 14 231 больных. Умерли за время пандемии 23 205 человек, выздоровели 1 039 705.

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