05:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Роспотребнадзор рекомендовал не пользоваться наличными
В связи с пандемией лучше не пользоваться наличными, а оплачивать покупки карточками, рекомендовал Роспотребнадзор.
Там отметили, что коронавирус может сохранять активность на купюрах не менее суток, а на монетах — не менее трех часов. К такому выводу пришли специалисты «Вектора».
«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — сообщили в
Самый распространенный способ передачи коронавируса —
По данным на утро 14 октября, в России было зарегистрировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 14 231 больных. Умерли за время пандемии 23 205 человек, выздоровели 1 039 705.