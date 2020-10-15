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10:12 (мск), источник: ТАСС Наука

Бразильские ученые заявили о способности коронавируса вызывать шизофрению

Инфекция может также вызвать проявления болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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Источник: РИА "Новости"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция нового типа приводит к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме, но также и у тех, кому не требовалась госпитализация. К такому выводу пришла группа бразильских ученых, опубликовавшая результаты своего исследования в электронной научной библиотеке medRxiv, сообщил в среду портал G1.

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Исследователи полагают, что коронавирус может вызывать проявления таких заболеваний, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона. «В случае тяжелых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность», — приводит портал слова одного из координаторов научной работы Даниэла Мартинса-ди-Соузы из Университета штата Сан-Паулу в городе Кампинас (Unicamp). Помимо него в исследовании приняли участие коллеги из Университета Сан-Паулу (USP), Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), Национальной лаборатории биологических наук (LNBio) и частного НИИ «Д'Ор», всего около 70 человек, отмечает портал.

Как выяснили ученые, вирус поражает астроциты — клетки, обеспечивающие связь между нейронами и отвечающие за их питание — и приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей, с работой которых связаны изменения настроения. Именно этот симптом, как пишет G1, наиболее часто наблюдается у исследуемой группы пациентов.

Мы столкнулись со множеством пациентов, которые даже излечившись от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа — прим. ТАСС) около двух месяцев назад, по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния. В некоторых, редких, случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было.
Кларисса Лин Ясуда
Unicamp

«Чего мы пока не знаем, так это насколько серьезны такие повреждения, временны они или необратимы. Поэтому мы будем наблюдать за нашими пациентами на протяжении как минимум ближайших трех лет, чтобы понять приводит ли вирус к развитию дегенеративных заболеваний у тех, кто имеет к ним генетическую предрасположенность», — поясняет Ясуда.

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