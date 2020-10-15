Бразильские ученые заявили о способности коронавируса вызывать шизофрению

Исследователи полагают, что коронавирус может вызывать проявления таких заболеваний, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона. «В случае тяжелых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность», — приводит портал слова одного из координаторов научной работы Даниэла
Как выяснили ученые, вирус поражает астроциты — клетки, обеспечивающие связь между нейронами и отвечающие за их питание — и приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей, с работой которых связаны изменения настроения. Именно этот симптом, как пишет G1, наиболее часто наблюдается у исследуемой группы пациентов.
Мы столкнулись со множеством пациентов, которые даже излечившись от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа — прим. ТАСС) около двух месяцев назад, по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния. В некоторых, редких, случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было.
«Чего мы пока не знаем, так это насколько серьезны такие повреждения, временны они или необратимы. Поэтому мы будем наблюдать за нашими пациентами на протяжении как минимум ближайших трех лет, чтобы понять приводит ли вирус к развитию дегенеративных заболеваний у тех, кто имеет к ним генетическую предрасположенность», — поясняет Ясуда.