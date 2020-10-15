Мантуров пока не видит необходимости в закрытии общепита и магазинов

«Пока да», — сказал Мантуров на вопрос возможности продолжения работы таких предприятий.
«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — уточнил глава Минпромторга.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19, «блокировать» экономику пока смысла нет. Ранее в Кремле сообщили, что система борьбы с коронавирусом пока позволяет не вводить жесткие меры.
По данным на утро 14 октября, в России было зарегистрировано 1 340 409 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 14231 больных. Умерли за время пандемии 23205 человек, выздоровели 1 039 705. На фоне роста заболеваемости регионы начали возвращать некоторые ограничения. В Москве, где больше всего больных, люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, компании должны перевести часть сотрудников на удаленку. Школьников с 6-го по 11-й класс переведут на дистанционное обучение.