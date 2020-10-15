Бегство из большого города. Как миллениалы открыли для себя работу с видом на природу, а коронавирус помог им

В США, Великобритании и Австралии запрос на переселение в маленькие города бьет все рекорды. Как минимум люди хотят пережить продолжающуюся коронавирусную пандемию с меньшими рисками, как максимум — изменить жизнь вокруг себя и выйти из привычной замкнутой схемы:
34-летняя писательница Роза
Она выбрала небольшой портовый городок Рамсгейт в английском графстве Кент. И там написала книгу Dreamland («Сказочная страна») о себе и таких же, как она — представителях своего поколения. Книга выйдет весной 2021 года, а отрывок из нее опубликовал журнал Vogue.
Миллениалам достались испорченные патроны для стрельбы по финансовым целям, но нам дали
карту-джокер— высокоскоростной интернет.
И миллениалы решили покинуть большие города.
Этот процесс, конечно, начался не в 2020 году. Молодые люди брали свои ноутбуки и уезжали работать удаленно и раньше. В первую очередь, по финансовым соображениям: месячная аренда квартиры с двумя спальнями в
Освоившись в небольших городках, миллениалы поняли, что продолжают заниматься любимым делом, а их накопившиеся в мегаполисах долги — тысячи долларов, евро или фунтов — начинают сокращаться.
В 2020 году пришел коронавирус, и переезд из больших городов с их переполненными мегамоллами и набитым общественным транспортом стал все более массовым явлением.
«Покупатели и арендаторы жилья бегут из больших городов», — к такому выводу в середине октября 2020 года пришли аналитики британского сайта по недвижимости Rightmove. Количество запросов на дома и квартиры в городах с населением меньше 10 тысяч человек в этом году, по их подсчетам, удвоилось.
«То, что в начале года начиналось с простого желания побыть
Спрос на жилье в графствах Кент, Дорсет, Беркшир, Девон, Кембридж и Саффолк (все они находятся либо вокруг Лондона, либо на
Тим Баннистер говорит, что у такого ажиотажного спроса две причины: более комфортные, с выходом на природу, условия для социального дистанцирования, а также удаленная работа: многие решаются на переезд с тем расчетом, что даже когда пандемия закончится, они смогут продолжить часть времени работать из дома, а еще часть — приезжать в Лондон на пригородном транспорте, не тратя на это много времени.
Именно этим объясняется то, что люди уезжают не совсем далеко: они еще больше сэкономили бы на стоимости жилья, но им пришлось бы тратить
Не менее яркая тенденция — в США. Там уже была волна первой «ковидной» миграции, когда в период с марта по май 2020 года 9-миллионный
Живущая в Бруклине журналистка издания The Atlantic Аманда Мул в своей статье о переселении горожан рассказывает, что в те весенние дни на улице можно было увидеть только собирающих вещи соседей по улице и курьеров сервисов доставки.
Американская социологическая компания The Harris Poll в октябре представила исследование, из которого следует: каждый третий житель большого города хотел бы
Социологи из The Harris Poll подтверждают и ее размышления, и данные британских аналитиков: возможность работать удаленно заставляет задуматься о смене места, тем более что жить на природе гораздо лучше, чем в многоэтажном доме с видом на оживленную дорогу.
Вместе с тем, опрошенные американцы не хотели бы уезжать далеко от своего места работы — и предпочитают искать жилье на окраинах или в радиусе примерно 100 километров от
New York Times приводит в пример дом в East Orange (пригород
Журнал Time сравнивает масштаб исхода из городов со временами эпидемии чумы в XVI веке.
Ни один исследователь пока не готов оценивать силу и продолжительность этого исхода из больших городов — это явление пока еще даже не в разгаре, а его динамика будет зависеть как от ситуации с коронавирусом, так и от готовности работодателей видеть своих сотрудников реже или только в режиме видеоконференций.
Журнал Forbes в своем сентябрьском тексте о внутриамериканской миграции уже призвал власти и бизнес из небольших городов обратить внимание на уникальные возможности, которые открываются в связи с переездом людей, которые могут себе это позволить, и чья зарплата и потребительские запросы выше, чем у местного населения.
Издание Politico в своем исследовании под названием «Смерть города» говорит о том, что пандемия раскрыла истинную ценность таких современных способов коммуникации, как видеоконференции, общий доступ к документам и общение в мессенджерах.
Профессор истории европейского урбанизма Хельсинкского университета Питер Кларк сказал Politico, что если бы второй волны коронавируса не было, все подобные разговоры можно было считать спекуляцией, но вторая волна, судя по всему, реальна, а раз так, то современная модель большого города находится под угрозой.
Питер Кларк говорит, что до второй половины ХХ века города служили центрами притяжения
Банк Credit Suisse в своем июльском аналитическом
В России уже прошла первая волна временной коронавирусной миграции: люди уезжали из городов на дачу или снимали временное жилье в небольших населенных пунктах.
Сейчас же никакой точной информации о желании людей переселиться в менее многолюдные места просто нет. Обычно люди уезжали из Москвы и областных центров для того, чтобы полностью изменить свой образ жизни: заняться фермерским хозяйством, например.
Но пандемия — это вызов другого рода.
«Мы пока не пришли ни к каким окончательным выводам и призываем остальных к тому же: еще не понятно, какая доля людей из тех, кто перешел на дистанционную работу, останется жить так и дальше, а какая доля вернется к нормальному образу жизни», — говорит
По его словам, дискуссии ведутся: «Но я принадлежу к тем, кто говорит, что уехать в другое место поработать на
По словам Александра Пузанова, есть три причины, по которым в России, в том числе среди молодежи, нет такого запроса на переезд.
Второе — оставшаяся с советских времен «двудомность». У семьи есть небольшая квартира в городе и участок земли с домом за городом. Многие уже переформатировали дачу для того, чтобы жить там и зимой, но далеко не все готовы рассматривать ее как постоянное место жительства.
Наконец, третья причина: качество
«Количество людей, которые продолжат работать дистанционно, останется большим, но ведь и потребность в общении никуда не денется, — прогнозирует он. — В наших условиях между работой и домом будет более мягкая граница. Например, коворкинг как компромисс между работой из дома и офисом».