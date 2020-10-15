«Ъ» выяснил, где остались койки для больных с COVID-19

Число новых подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в России продолжает расти, становясь рекордным ежедневно — количество суточных диагнозов превысило пиковые майские показатели еще на прошлой неделе и с тех пор только росло. Так, согласно оперативной сводке, к 14 октября рост составил 14 231 случай, в том числе 3585 (25,2%) без клинических проявлений. Накануне федеральный оперштаб заявлял о 13 868 подтвержденных случаев (28,1% без клинических проявлений).
Согласно прогнозу Роспотребнадзора, рост числа подтвержденных диагнозов продлится «до первой декады ноября». Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов: «Рост ожидаемый, мы и весной говорили, что коронавирус — не исключение в сезонных инфекциях».
О более мощном по сравнению с весной этого года подъеме заболеваемости свидетельствуют и другие данные. Так, один из основателей исследовательской компании Data Insight Борис Овчинников проанализировал статистику поисковых запросов «Яндекса» за прошлую неделю. «Количество показов результатов поиска по запросам со словом “обоняние” в целом по России выросло за неделю на 35% — до 335 тыс., — сообщил он в соцсетях.— Это в 2,4 раза выше майского максимума. Для понимания масштаба: за все время с начала пандемии до середины августа “Яндекс” зафиксировал 2,08 млн показов по запросам со словом “обоняние”». Он также отметил, что «на текущей неделе запросов будет еще больше». При этом из этих 335 тыс. запросов на долю Москвы приходится только 17%.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции «напряженной», заявив, что «население, к сожалению, не все выполняет рекомендации, которые предписаны».
По его словам, около 66% больных с COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях. Что касается госпитализированных с коронавирусной инфекцией (министр не назвал точное число пациентов), то из них:
1,5% находятся в крайне тяжелом состоянии,
11% — в тяжелом,
68,3% — в состоянии средней степени тяжести.
У почти 20% госпитализированных наблюдается легкое течение болезни.
Аналогичную цифру в 20% госпитализированных в легком состоянии назвал во вторник и замминистра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе международной
Его слова о роли амбулаторного звена назвала «необоснованными и неоправданными» руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. «Если в Москве власти говорят примерно об 1 тыс. госпитализаций, то по стране должно быть примерно 3 тыс. госпитализаций, — сказала она “Ъ”.— Но, чтобы открыть дополнительные койки, нужны врачи, а их не хватало еще до эпидемии, особенно врачей первичного звена, а также средних медицинских работников. А почему врачи первичного звена стараются госпитализировать в стационары — потому что их действительно не хватает, а они боятся за пациента, а ведь есть еще и другие пациенты — не с COVID-19».
Однако директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович допустила, что ситуация, когда госпитализаций осуществляется больше, чем необходимо, «вполне может вызвать дефицит» коек.
Как заявил Мурашко сейчас «в упреждающем режиме нами совместно с субъектами РФ развернуто 176 тыс. коек»: «Хочу обратить внимание, максимальное количество коек, которое мы разворачивали, — это почти 185 тыс. коек, было 18 июня 2020 года». 2 октября министр назвал объем коечного фонда, развернутого в России для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, достаточным. Напомним, что в конце сентября помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что всего развернуты 129 тыс. коек, из которых на тот момент также были заняты 90% — 115 тыс.
При этом есть субъекты, власти которых заявляют о 25−50% свободных коек (Татарстан, Башкирия, Якутия, Алтайский и Ставропольский края, Челябинская и Тамбовская области, Еврейская автономная область).
По данным регионального управления Роспотребнадзора Ульяновской области, все койки ковидных госпиталей заполнены полностью. Всего в регионе открыто 1425 ковидных коек (при утвержденной норме в 650 коек). По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, проверившего ситуацию в главном ковидном госпитале региона (Центральная клиническая медсанчасть), «некоторые отделения перегружены в 1,5−2 раза»: «В сутки поступает до 70 человек, у учреждения есть резерв, целый этаж, но он не функционирует по причине отсутствия кислородной разводки и мебели». В региональном минздраве «Ъ» сообщили, что до 1 ноября планируется сформировать еще по меньшей мере 500 ковидных коек.
В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в больницах региона развернута 1641 койка для пациентов с COVID-19, из которых занято 85%.
В ближайшее время на базе бывшей горбольницы № 1 планируется открыть еще 320 коек.
Перепрофилируются под ковидный госпиталь и другие медучреждения в регионе, например Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского, как сообщил «Ъ» источник в местной администрации. Он уточнил, что на данный момент в ней лежит до 500 человек, тогда как на пике пандемии пребывало до 250. В связи с «молниеносно увеличивающейся нагрузкой» на врачей облздрав вчера командировал в Старый Оскол десять медиков.
На днях власти Севастополя сообщили, что в больницах города не осталось места для лечения пациентов с коронавирусом. В медучреждениях развернуто 610 коек, при этом с COVID-19 уже госпитализировано 623 пациента. Дополнительные 60 коек для «тяжелых» пациентов обещают в срочном порядке развернуть в больнице № 9. С начала пандемии в городе выявили COVID-19 у 1385 человек.
В Крыму, где только за прошедшую неделю коронавирус обнаружили у тысячи человек, на данный момент, по информации местного минздрава, развернуто 1689 коек. При этом лечение в медицинских учреждениях региона проходят 2474 человека.
В Магаданской области развернуто 255 коек для лечения COVID-19, существующий коечный фонд уже заполнен на 98%. С 16 октября планируется открыть еще 20 мест в
В департаменте здравоохранения Воронежской области «Ъ» сообщили, что из развернутых в регионе 4383 коек свободными остаются 338. Полностью заполнены ковидные места в 17 больницах. Вчера дополнительно были развернуты 50 коек в областном клиническом психоневрологическом диспансере. «В ближайшие дни открытие дополнительных коек не запланировано», — отметили в облздраве.
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко в среду сообщила, что
В
В департаменте здравоохранения Орловской области «Ъ» сообщили, что в регионе развернуто 1052 койки: «Этот показатель является самым большим за все время пандемии». При этом сейчас коечный фонд занят более чем на 93%. На этой неделе планируется развернуть 110 коек, а на следующей — еще 120.
В ЯНАО, по словам руководительницы регионального оперштаба Татьяны Бучковой, свободно 11% коек для больных коронавирусом, «однако имеются резервы для его увеличения».
Как сообщил глава города Андрей Воронов, власти планируют вернуться к практике привлечения медиков из других регионов.
В Тюменской области для больных новой коронавирусной инфекцией развернут еще 1 тыс. коек, рассказал губернатор Александр Моор. Сейчас в регионе развернуто более 2 тыс. коек в 12 моноинфекционных госпиталях, они загружены на 87%.
По данным минздрава Самарской области, в регионе развернута 4771 ковидная койка, занято пациентами 87,3%. По данным правительства Хабаровского края, в регионе развернуто 1629 коек, из них заняты 1309 (80,4%). В Хабаровске показатель загруженности достигает 89,9%. На этой неделе коечный фонд был увеличен почти на 300 единиц.
О причинах дефицита в отдельных регионах эксперты говорят с осторожностью. Так, например, Попович предположила, что не все регионы «извлекли уроки из весенней ситуации и не сделали резервные койки». А Улумбекова вновь напомнила, что открытие коек должно сопровождаться и усилением численности медперсонала.
Валерия Мишина, корреспондентская сеть «Ъ»