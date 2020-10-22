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День в истории: 22 октября
Крушение на вокзале Монпарнас, основание ОКБ «Туполев» и другие события, произошедшие в этот день.
Ежегодно 22 октября в мире отмечается Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day).
Идея учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся людей на международном уровне». Согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.
В этот день, который каждый год посвящён определённой теме, проходят различные конференции, семинары, встречи и ряд социальных мероприятий, направленных на повышение информированности широкого сообщества о проблемах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться заикающимся людям в повседневной жизни.
22 октября 1895 года на вокзале Монпарнас в Париже пассажирский поезд, не сумев затормозить на уклоне, выбил путевой упор, выехал на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу. Распространённые фотографии выпавшего паровоза и упоминание в ряде произведений искусства сделали его одним из самых известных железнодорожных происшествий.
В результате крушения ранения получили пять человек: паровозная бригада, два пассажира поезда и пожарный, но они остались живы. Единственной жертвой катастрофы стала продавщица вечерних газет, на киоск которой упала обвалившаяся стена.
22 октября 1922 года при Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) в Жуковском была основана комиссия по постройке металлических самолётов, ставшая впоследствии старейшим в России и мире авиационным конструкторским бюро А. Н. Туполева. С самого начала в ЦАГИ развивались различные науки: о лёгких авиационных сплавах, их коррозии и защите от неё; об авиационных моторах; о прочности авиационных конструкций; о методике лётных испытаний и многие другие.
За 97 лет существования в стенах ОКБ «Туполев» разработано более 300 проектов различных типов летательных аппаратов, малых судов и аэросаней. Около 90 проектов были реализованы в металле, а более 50 находились в серийном производстве. Выпущено свыше 18 тысяч самолётов. На самолётах этого КБ было установлено около 280 мировых рекордов по дальности полёта и грузоподъемности.
22 октября 1987 года поэту Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. Премия была присуждена «за всеобъемлющее творчество, проникнутое ясностью мысли и поэтической интенсивностью».
Свою написанную на русском нобелевскую речь, в которой он сформулировал личное и поэтическое кредо, 47-летний Бродский начал словами:
Для человека частного и частность эту всю жизнь
какой-либообщественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание.
22 октября 1943 года родилась Катрин Денев, выдающаяся французская актриса, которую некоторые называют «последней мегазвездой Франции», эталон элегантности, утонченности, изысканности, обладательница многочисленных кинопремий и наград.
Звездный статус Катрин Денев приобрела после триумфа на Каннском международном кинофестивале музыкального фильма «Шербургские зонтики», где она снялась в главной роли.