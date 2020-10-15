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13:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В Крыму придумали свою вакцину от коронавируса

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавируса, сообщил доцент кафедры биохимии вуза Владимир Оберемок. По его словам, специалисты готовы запустить все этапы тестирования препарата сразу после получения необходимого финансирования. Преимуществом вакцины Оберемок назвал том, что ее можно вдыхать.

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Источник: РИА "Новости"

Новая вакцина включает один тиофосфатный фрагмент ДНК, несущий активатор врожденного иммунитета и антиген, в котором «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела.

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«После вакцинации предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет. Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно просто вдыхать, не понадобится никаких инъекций», — цитирует слова Оберемка пресс-служба университета.

Напомним, в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

По данным крымских властей, за последние сутки в регионе вновь выявили рекордное количество зараженных коронавирусом — 171. Всего с начала пандемии в республике 6502 человека перенесли новую инфекцию, 99 граждан скончались.

При этом, по информации регионального Роспотребнадзора, в школах Крыма выявлено восемь очагов коронавирусной инфекции, однако специалисты до сих пор не видят оснований для перевода школьников на дистанционное обучение.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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