В Крыму придумали свою вакцину от коронавируса

Новая вакцина включает один тиофосфатный фрагмент ДНК, несущий активатор врожденного иммунитета и антиген, в котором «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела.
«После вакцинации предполагается, что реальной угрозы от заражения уже не будет. Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно просто вдыхать, не понадобится никаких инъекций», — цитирует слова Оберемка пресс-служба университета.
Напомним, в России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».
По данным крымских властей, за последние сутки в регионе вновь выявили рекордное количество зараженных коронавирусом — 171. Всего с начала пандемии в республике 6502 человека перенесли новую инфекцию, 99 граждан скончались.
При этом, по информации регионального Роспотребнадзора, в школах Крыма выявлено восемь очагов коронавирусной инфекции, однако специалисты до сих пор не видят оснований для перевода школьников на дистанционное обучение.
Александр Дремлюгин, Симферополь