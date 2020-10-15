Лоза назвал редакторов Первого канала «хамами, которые хотели его унизить»

Автор-исполнитель Юрий Лоза заявил о намерении подать в суд на Первый канал за исполнение кавер-версии его хита «Плот» на шоу «Голос». По словам артиста, продюсеры проекта не спросили его разрешения на использование фрагмента песни, «потому что они хамы»:
Хамы, которые думают, что они такие важные, главные и вообще не должны никого ни о чем спрашивать. Что хотят, то и делают.
Артист считает, что руководство канала хотело его «оскорбить и унизить» во время обсуждения выступления на проекте.
«Впервые за девять лет они обсуждали не песню, а исполнителя и автора — то есть, меня. Потому что это спланированная акция для того, чтобы унизить Лозу», — заявил музыкант.
Комментируя выступление участницы Алины Виардо, исполнившей кавер-версию «Плота», члены жюри действительно посмеивались над возможной реакцией Лозы на использование его песни. Певец Василий Вакуленко спародировал музыканта и рассказал об опыте сотрудничества с ним.
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«В 2007 году мы представляли клип на проект Ноггано, и одним из членов жюри был Юрий Лоза. Мы рассказывали, что большой бюджет, $1 млн, и он просто сидел в шоке и не знал, что сказать. А на экране, конечно, ад происходил. И он говорит: «Это отвратительно. За это нужно сажать подонков», — вспомнил Вакуленко.
Его коллега Валерий Сюткин также вспомнил случай из совместного тура с Лозой, когда нетрезвый автор «Плота» якобы поднял участников музыкального коллектива посреди ночи.
«Всех разбудил: «Что-то важное хочу вам сказать». Все мы абсолютно трезвые встали, потому что с утра вылет в Москву. И поддавший Юрий Эдуардович, ходя мимо нас, как комиссар, сказал: «В коллективе участились случаи пьянства. Мы будем каленым железом бороться с этой заразой!» — рассмеялся Сюткин.
В беседе с «Газетой.Ru» Лоза также прокомментировал вопрос о возможном иске к участнице «Голоса», исполнившей его главный хит.
«Если девушке навязали эту песню, то зачем с ней судиться. Если она докажет, что ее заставили петь, то причем здесь она», — сказал музыкант.
После участия в «Голосе» Виардо записала прямой эфир в Instagram, в котором поблагодарила главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту за помощь в подготовке:
В моем списке песен «Плота» не было. Я встретилась с неодобрением от музыкальных редакторов. И потом уже, когда меня попросили перебрать другие песни, которые я знаю, я предложила «Плот». Я просто стала перебирать то, что потенциально могло бы им понравиться. Когда редакторы услышали само слово «Плот», песню Юрия Лозы, они сказали «А это будет шоу», «Это интересно», «Ну-ка спой».
Участница шоу отметила, что редакторы были приятно удивлены нестандартным исполнением главного хита Лозы.
«Конечно же, у них было удивление, потому что это необычно, что девочка поет мужскую песню. И они сразу же отреагировали на нее и сказали “Все, ничего другого нам не надо — только это. Это будет шоу”. Очевидно понятно, что редакторы, выбирая песню, понимали, что будет, когда я эту песню спою. И я тоже это понимала», — сказала Виардо.
Узнав о намерении Лозы подать в суд, певица призвала своих подписчиков высказать свое мнение на этот счет в одном из пабликов «ВКонтакте».
«Шок-контент, я получила от вас столько статей о Юрии Эдуардовиче Лозе, который решил со мной бороться. Я просто в шоке», — сказала Виардо в сторис.
Большинство пользователей назвали Лозу «артистом одной песни» и «забытым певцом», а также обвинили его в пиаре на скандалах. При этом многие заметили, что с юридической точки зрения музыкант прав.