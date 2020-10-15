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13:46 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые заявили о почти полном исчезновении слонов в Кот-д’Ивуаре

Это произошло из-за вырубки лесов и постоянных военных конфликтов в регионе.

Источник: tomtom4167/

ТАСС, 14 октября. За последние десять лет численность слонов в природоохранных зонах Кот-д'Ивуара катастрофически сократилась, уменьшившись примерно до двух сотен особей. Об этом экологи пишут в научном журнале PLOS ONE.

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«Из большей части заповедников и других охранных территорий Кот-д'Ивуара слоны полностью исчезли. В первую очередь это связано с отсутствием каких-либо природоохранных мер. Небольшие популяции этих животных остаются лишь на небольших, изолированных друг от друга клочках земли в четырех из 25 защищенных участков», — пишут исследователи.

Все обитающие на Земле слоны находятся под угрозой вымирания из-за хищнической охоты и вырубки лесов. Индийских слонов эти процессы пока затрагивают меньше. Численность их африканских сородичей последние несколько десятилетий падает достаточно быстро.

В частности, до Второй мировой войны в Африке обитало от 4 до 5 млн особей. Однако к середине 1970 годов их численнность уменьшилась до 1,3 млн. К началу XXI века слонов стало уже 600 тыс. Ученые связывают это с продолжающейся политической нестабильностью в экваториальной Африке.

В 1989 году страны-участницы Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) начали координированную борьбу с браконьерами. Сперва это замедлило исчезновение слонов, и их численность в начале XXI века начала стабилизироваться.

Однако последние наблюдения экологов показывают, что тенденция на сокращение численности этих животных продолжается. Это связано со спросом на слоновую кость в странах Азии.

Последние слоны Кот-д'Ивуара

В результате численность слонов на территории Кот-д'Ивуара (раньше это государство называли Берегом Слоновой Кости) на рубеже веков сократилась до нескольких сотен особей. Они жили в 20 изолированных популяциях.

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В сентябре 2002 года в Кот-д'Ивуаре началась гражданская война. Из-за этого наблюдать за слонами и охранять их от браконьеров и вырубки лесов оказалось практически невозможно. Аналогичная ситуация сложилась в 2011—2012 годах, когда произошел еще один внутренний конфликт. Впоследствии политическая обстановка в Кот-д'Ивуаре стабилизировалась, и ученые смогли узнать, как за это время изменилась численность слонов.

Для этого Сулеймана Уаттара Уаттара из Университета имени Феликса Уфуэ-Буаньи и его коллеги совершили несколько экспедиций в 25 заповедников и природоохранных зон Кот-д'Ивуара, где до начала политической нестабильности сохранялись популяции слонов. Кроме того, они опросили жителей тех регионов страны, где слонов видели в дикой природе в прошлом столетии или в последние годы.

В результате оказалось, что во всех регионах страны, кроме четырех природоохранных зон и четырех участков, не защищенных законом, слоны вымерли практически полностью.

Относительно много слонов осталось только в одном из этих регионов, который находится на юго-западе Кот-д'Ивуара, — там их предположительно около полутора сотен. А в остальных ареалах в их популяциях осталось от 5 до 25 слонов.

Ученые отмечают, что исчезновение этих животных связано не только с усилением активности браконьеров, но и с тем, что леса в половине природоохранных зон полностью вырубили и превратили в пашни и плантации. В результате, заключают ученые, за последние два десятилетия исчезло около 90% популяции слонов Кот-д'Ивуара.

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