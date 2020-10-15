Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Божьи коровки атаковали российские города (видео)

По словам биологов, никакой опасности они не представляют.

В октябре в нескольких областях России началось массовое нашествие божьих коровок. В частности, полчища насекомых осаждают дома, квартиры, садовые участки и парки в Белгородской, Липецкой и Воронежской областях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причем, наряду с обычными, в разы возросло количество азиатских божьих коровок — арлекинов. Они родом из Китая и попали в Россию лишь в начале 2010-х годов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти насекомые в целом безобидны как для человека, так и для урожая, но, скапливаясь в больших количествах, они могут вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, арлекины довольно агрессивны и могут вытеснять местных божьих коровок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты объясняют массовое нашествие насекомых благоприятными погодными условиями и большим количеством тли, которой и питаются божьи коровки. Местных жителей биологи просят не убивать насекомых и потерпеть еще пару недель.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Президент Киргизии объявил об отставке после протестов
Юрий Лоза подаст в суд на Первый канал
«Самоизоляцию» и «масочный режим» закрепят в законодательстве
Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
Ученые заявили о почти полном исчезновении слонов в Кот-д’Ивуаре
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Волгограде
В Крыму придумали свою вакцину от коронавируса
Авто
Ефремов выплатил 1 миллион рублей сыну погибшего в ДТП курьера Об этом сообщил адвокат потерпевшего
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Популярные темы на «Детях»
Медикаментозный аборт 735
А покажите ваши кухни))) 527
Американская королева – 3 527
Отцы и дети.Точнее,матери и дочери. 467
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь