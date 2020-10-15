13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Божьи коровки атаковали российские города (видео)
По словам биологов, никакой опасности они не представляют.
В октябре в нескольких областях России началось массовое нашествие божьих коровок. В частности, полчища насекомых осаждают дома, квартиры, садовые участки и парки в Белгородской, Липецкой и Воронежской областях.
Причем, наряду с обычными, в разы возросло количество азиатских божьих коровок — арлекинов. Они родом из Китая и попали в Россию лишь в начале 2010-х годов.
Эти насекомые в целом безобидны как для человека, так и для урожая, но, скапливаясь в больших количествах, они могут вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, арлекины довольно агрессивны и могут вытеснять местных божьих коровок.
Специалисты объясняют массовое нашествие насекомых благоприятными погодными условиями и большим количеством тли, которой и питаются божьи коровки. Местных жителей биологи просят не убивать насекомых и потерпеть еще пару недель.
Екатерина Гура