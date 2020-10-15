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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сельский библиотекарь обнаружил в одной из книг настоящий клад

Забывчивый читатель вернул книгу с деньгами внутри.

Сотрудники библиотеки села Тамбовка в Амурской области обнаружили в книге Джона Стейнбека купюры 1995 года — всего 19 тысяч рублей. Видимо, один из читателей хранил в книге свои сбережения, а потом забыл про них и сдал книгу в библиотеку.

Библиотекари сделали фото находки и опубликовали в своем Instagram. Они также попросили подписчиков вспомнить, что в 90-е годы можно было купить на такую сумму.

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Пользователи охотно принялись за обсуждение. Многие вспомнили, что одежда и обувь в то время стоила миллионы, а на 19 тысяч можно было купить разве что немного еды.

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«Пачка Skittles стоила 2500, баночка йогурта тоже 2500. В 1997 на 10000 можно было взять большую бутылку Кока-колы, пачку жвачки Стиморол и батон», — написал пользователь с ником kasatkin. А пользователь gainut_rus вспомнил другое: «Учитывая, что в фильме «Брат» он покупает арбуз за 6000, в 19 тысячах примерно 4 арбуза. То есть 500−600 рублей на сегодня. © «Экономика с Балабановым».

Кроме того, подписчики предложили варианты, что можно сделать с находкой. Например, пользователь romand.kravchenko написал: «Вы вполне можете по карточке выяснить, кто последний брал эту книгу, и вернуть деньги владельцу. А так печально, что книга 25 лет была не востребована, и никто ее не читал».

А daniililinykh2 предложил продать найденные купюры коллекционерам: «А теперь все эти деньги можно продать 5300 рублей (средняя цена).

Екатерина Гура

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