16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сельский библиотекарь обнаружил в одной из книг настоящий клад
Забывчивый читатель вернул книгу с деньгами внутри.
Сотрудники библиотеки села Тамбовка в Амурской области обнаружили в книге Джона Стейнбека купюры 1995 года — всего 19 тысяч рублей. Видимо, один из читателей хранил в книге свои сбережения, а потом забыл про них и сдал книгу в библиотеку.
Библиотекари сделали фото находки и опубликовали в своем Instagram. Они также попросили подписчиков вспомнить, что в 90-е годы можно было купить на такую сумму.
Пользователи охотно принялись за обсуждение. Многие вспомнили, что одежда и обувь в то время стоила миллионы, а на 19 тысяч можно было купить разве что немного еды.
«Пачка Skittles стоила 2500, баночка йогурта тоже 2500. В 1997 на 10000 можно было взять большую бутылку
Кроме того, подписчики предложили варианты, что можно сделать с находкой. Например, пользователь romand.kravchenko написал: «Вы вполне можете по карточке выяснить, кто последний брал эту книгу, и вернуть деньги владельцу. А так печально, что книга 25 лет была не востребована, и никто ее не читал».
А daniililinykh2 предложил продать найденные купюры коллекционерам: «А теперь все эти деньги можно продать 5300 рублей (средняя цена).
Екатерина Гура