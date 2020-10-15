16:34 (мск), источник: Газета.Ру
Лоза получил благодарность от Путина
Музыкант Юрий Лоза получил благодарность от президента России Владимира Путина.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Лозе объявили благодарность с формулировкой «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Советскому и российскому автору и исполнителю, автору хита «Плот» Юрию Лозе в 2020 году исполнилось 66 лет. Композитор регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам, связанным с музыкой и эстрадой.