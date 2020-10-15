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16:49 (мск), источник: ТАСС

Попова сообщила, что в России циркулируют несколько вариантов коронавируса

Глава Роспотребнадзора отметила, что речь идет о вирусе, привезенном из Европы и из некоторых стран Азии, но не из Китая.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Несколько вариантов нового коронавируса циркулируют в России — европейский и из стран Азии, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день могу сказать, что на территории РФ циркулируют варианты коронавируса: европейский, привезенный из Европы; из ряда стран Азии, но не китайский <…>. И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — сказала она на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

Попова добавила, что сегодня в мире нет такой страны, которая не столкнулась бы с данным вирусом. При этом, проведенные Роспотребнадзором исследования популяционного иммунитета в 26 регионах России свидетельствуют о том, что у встретившихся с вирусом людей вырабатывается достаточный иммунитет.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 354 163 случая заражения, выздоровели 1 048 097 человек, умерли 23 491.

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