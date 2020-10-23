Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
00:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 октября

Начало Венгерского восстания, принятие решения о проведении Олимпиады в Москве и другие памятные события, которые происходили в разные годы 23 октября.

Источник: РИА "Новости"

День работника рекламы

23 октября в России отмечается День работника рекламы — профессиональный праздник всех создателей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков. Эта неофициальная праздничная дата существует в стране с 1994 года. Постоянным праздником эта дата стала лишь в 2001 году.

Первый в Европе полет на аэроплане

В этот день бразилец Альберто Сантос-Дюмон совершил первый в Европе полет на аэроплане. Несмотря на то, что Сантос-Дюмон преимущественно занимался дирижаблями, на строительство летательного аппарата тяжелее воздуха его сподвигли полеты братьев Райт. 23 октября 1906 года самолет «14-бис» весом в 400 килограммов поднялся на высоту 5 метров и, пролетев 60−70 метров, благополучно приземлился.

Это был хорошо задокументированный случай, подтвержденный «Французским аэроклубом», первого полета на аппарате тяжелее воздуха с двигателем в Европе, а также первым в мире наблюдаемым большим количеством людей полетом самолета, взлетевшего с земли с несъемным шасси и с использованием только собственного двигателя при спокойной погоде. Он стал доказательством того, что аппарат тяжелее воздуха принципиально может самостоятельно взлетать. Полет произвел огромное впечатление на всех сторонников подобных аппаратов.

Источник: AP 2020

Антисоветское восстание в Венгрии

В 1956 году в этот день в Будапеште началось Венгерское восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии. В Венгерской народной республике начались волнения населения, недовольного политическими репрессиями и неэффективной экономической политикой венгерских ставленников советского руководства. Недовольство, вначале сдерживаемое страхом перед репрессиями, вылилось в массовую демонстрацию на улицах столицы. Мятеж был успешно подавлен советскими войсками.

Принято решение о проведении Олимпиады в Москве

23 октября 1974 года на 75-й сессии Международного олимпийского комитета было принято решение о проведении XXII летних Олимпийских игр в столице СССР. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.

В 1975—1980 годах в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений для проведения Олимпиады. В целях пропаганды Олимпийских игр и олимпийского движения в целом на территории СССР была разработана программа выпуска спортивной литературы, серии спортивных марок, монет, значков, плакатов и сувениров.

Источник: РИА "Новости"

«Норд-Ост»

18 лет назад произошел один из самых страшных терактов в истории современной России — захват заложников в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Заложниками стали более 900 зрителей и актеров, в том числе дети. Спустя почти трое суток силовики провели операцию по освобождению. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека).

Во время загрузки произошла ошибка.
Суд смягчил приговор Ефремову
Муфтий Дамаска погиб при взрыве машины
Песков рассказал о шансе на продление СНВ на год
ЕС расширил санкции против России
В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививок
ЦСКА упустил победу в первом матче группы Лиги Европы
Скрывавшийся 30 лет от полиции китаец узнал, что его не искали
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Фразы женщины, у которой давно не было мужчины
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Hi-Tech
Все обсуждают чехлы для новых айфонов (фото) Необычный брак
Авто
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado 2020: тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado — без преувеличения феноменальный автомобиль. На протяжении многих лет он занимает лидирующие позиции в классе и демонстрирует впечатляющие результаты продаж. Не потому ли нынешнее обновление оказалось столь деликатным?
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
По 51 тысяче рублей на семью. Пособие россиянам от государства
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями У пары родился сын
Леди
Как организовать идеальное свидание с помощью AliExpress Лови идеи и планируй незабываемые вечера
Новости партнеров
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
По 51 тысяче рублей на семью. Пособие россиянам от государства
Как понять, что человек переболел коронавирусом: главные признаки
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь