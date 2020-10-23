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День в истории: 23 октября
Начало Венгерского восстания, принятие решения о проведении Олимпиады в Москве и другие памятные события, которые происходили в разные годы 23 октября.
23 октября в России отмечается День работника рекламы — профессиональный праздник всех создателей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков. Эта неофициальная праздничная дата существует в стране с 1994 года. Постоянным праздником эта дата стала лишь в 2001 году.
В этот день бразилец Альберто
Это был хорошо задокументированный случай, подтвержденный «Французским аэроклубом», первого полета на аппарате тяжелее воздуха с двигателем в Европе, а также первым в мире наблюдаемым большим количеством людей полетом самолета, взлетевшего с земли с несъемным шасси и с использованием только собственного двигателя при спокойной погоде. Он стал доказательством того, что аппарат тяжелее воздуха принципиально может самостоятельно взлетать. Полет произвел огромное впечатление на всех сторонников подобных аппаратов.
В 1956 году в этот день в Будапеште началось Венгерское восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии. В Венгерской народной республике начались волнения населения, недовольного политическими репрессиями и неэффективной экономической политикой венгерских ставленников советского руководства. Недовольство, вначале сдерживаемое страхом перед репрессиями, вылилось в массовую демонстрацию на улицах столицы. Мятеж был успешно подавлен советскими войсками.
23 октября 1974 года на 75-й сессии Международного олимпийского комитета было принято решение о проведении XXII летних Олимпийских игр в столице СССР. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.
В 1975—1980 годах в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений для проведения Олимпиады. В целях пропаганды Олимпийских игр и олимпийского движения в целом на территории СССР была разработана программа выпуска спортивной литературы, серии спортивных марок, монет, значков, плакатов и сувениров.
18 лет назад произошел один из самых страшных терактов в истории современной России — захват заложников в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Заложниками стали более 900 зрителей и актеров, в том числе дети. Спустя почти трое суток силовики провели операцию по освобождению. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека).