17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под жилым домом в Риме открылся музей с 2000-летней виллой (видео)
Древняя постройка была найдена еще в 2015 году.
Власти Рима открыли необычный подземный музей, расположенный под 180-квартирным жилым комплексом в центре города. Дело в том, что еще в 2015 году во время проверки на сейсмостойкость здания 1950-го года рабочие наткнулись на останки огромной древней виллы, построенной около двух тысяч лет назад.
Тогда находкой занялись археологи и ученые, которые за эти годы смогли выявить шесть различных слоев исторических останков, начиная с 8-го века до нашей эры. Археологи нашли часть каменной башни того периода, оборонительную стену времен Римской республики (509−27 гг. до н.э.),
По словам ученых, «Римская роскошная вилла» могла принадлежать членам императорской семьи.
Екатерина Гура