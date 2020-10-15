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17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под жилым домом в Риме открылся музей с 2000-летней виллой (видео)

Древняя постройка была найдена еще в 2015 году.

Власти Рима открыли необычный подземный музей, расположенный под 180-квартирным жилым комплексом в центре города. Дело в том, что еще в 2015 году во время проверки на сейсмостойкость здания 1950-го года рабочие наткнулись на останки огромной древней виллы, построенной около двух тысяч лет назад.

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Тогда находкой занялись археологи и ученые, которые за эти годы смогли выявить шесть различных слоев исторических останков, начиная с 8-го века до нашей эры. Археологи нашли часть каменной башни того периода, оборонительную стену времен Римской республики (509−27 гг. до н.э.), черно-белые и цветные мозаики, а также другие различные артефакты.

По словам ученых, «Римская роскошная вилла» могла принадлежать членам императорской семьи.

Екатерина Гура

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