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00:30 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ сочла популярное лекарство от коронавируса неэффективным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность популярного лекарства ремдесивир, используемого для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование.

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Источник: AFP 2020

Так, специалисты пришли к выводу, что препарат оказывает минимальное влияние на снижение смертности от COVID-19. «Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — приводит издание цитату из документа. В частности, лекарство не снизило число пациентов, которым для лечения требовалась искусственная вентиляция легких.

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Исследование было проведено на материалах лечения более 11 тысяч пациентов, однако оно еще не прошло этап рецензирования экспертами. Тестирование четырех препаратов от COVID-19 проводилось в рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования ВОЗ «Солидарность».

Ремдесивир принимал президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом в начале октября.

В июле главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса. По ее словам, результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только ремдесивир.

Она отметила, что лекарство уменьшает число случаев госпитализации.

Во многих странах, в том числе США, Японии, Республике Корея, Индии, Израиле, Великобритании, ремдесивир официально одобрен для использования при лечении больных коронавирусом. Изначально средство разрабатывалось для лечения гепатита С и других заболеваний.

По данным на 15 октября, в мире насчитывается более 38,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,09 миллиона скончались, еще 26,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.

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