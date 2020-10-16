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03:04 (мск), источник: Известия

Накопить миллион: чем грозит несоблюдение масочного режима и дистанции

Отказ от мер предосторожности может привести к огромному числу зараженных к 1 января, предупреждают ученые.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: Известия

При самом негативном развитии эпидемиологической ситуации число заболевших коронавирусом в России в день перевалит за миллион к первому января следующего года, прогнозируют ученые.

Однако такое вероятно только в том случае, если все граждане страны откажутся носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Если же каждый будет использовать меры защиты, то к новому году количество инфицированных не превысит 4 тыс. человек в день. Есть и другие прогнозы. Пиковые значения не перейдут порог в 17−18 тыс. выявленных за сутки случаев, предположили в Роспотребнадзоре.

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Предновогодняя лихорадка

Пока заболеваемость COVID-19 в России бьет новые рекорды, ученые делают неутешительные прогнозы. В случае если жители нашей страны не начнут массово соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие защитные меры, число зараженных может вырасти до сотен тысяч человек в день. Об этом свидетельствуют данные расчетной математической модели, разработанной в Институте показателей и оценки здоровья (IHME — Institute for Health Metrics and Evaluation) при Университете Вашингтона в Сиэттле.

Эта организация ведет работы по России совместно с МФТИ.

— Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в том случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее, — рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Самый благополучный сценарий при ношении масок и соблюдении правил дистанцирования предполагает цифру в 4 тыс. заболевших в день к этому времени. Конечно, это слишком оптимистично, но стремиться надо именно к этому.
Станислав Отставнов

В худшем сценарии прогнозируется 4 тыс. смертей (возможен диапазон от 1 тыс. до 10 тыс., поскольку это оценка) в день к 1 января. В версии с соблюдением мер защиты показатель составит около 200.

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Отметим, в модели предполагается, что сейчас коронавирусом заражается 20−30 тыс. россиян в день. Это оценочное значение учитывает всех заболевших, в том числе бессимптомных, а не только пациентов с подтвержденным диагнозом.

Моделируй это

Сегодня существует огромное количество прогностических моделей относительно распространения коронавируса. Одной из самых точных признана система центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. В России прогностические модели есть как у институтов, занимающихся эпидемиологией, так и у частных компаний. К примеру, своя программа есть у «Сбера». По ней, если россияне будут игнорировать средства защиты от вируса, пик заболеваемости придется на 8 ноября — к этой дате мы получим 23 тыс. инфицирований в день.

Свою прогностическую модель разрабатывают ученые ЦНТИ МФТИ, СПбГУ и ИПУ РАН им. В. А. Трапезникова. Она будет учитывать пациентов с положительными тестами и бессимптомных носителей, позволит прогнозировать изменения заболеваемости и оценивать влияние некоторых внешних факторов, пояснил «Известиям» руководитель лаборатории инновационных технологий и искусственного интеллекта Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, заместитель директора Физтех-школы биологической и медицинской физики Александр Мелерзанов. Однако математические модели ориентировочны, поскольку в них нельзя заложить полного понимания изменчивости свойств вируса. Также программа не может учесть непредсказуемость человеческого поведения, указал ученый.

— Неясно изменение вирулентности (способности к распространению. — «Известия») вируса, — пояснил Александр Мелерзанов.

До сих пор вопрос ношения масок здоровыми людьми, как и частая обработка рук антисептиком, вызывает дискуссии. С другой стороны, наметился явный прогресс и в создании протоколов лечения, и в появлении новых средств терапии и профилактики.
Александр Мелерзанов
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— Кроме того, с учетом короткого периода обнаружения иммуноглобулинов G в крови переболевших людей крайне трудно учесть всех людей, перенесших болезнь в легкой форме. Также неочевидна длительность приобретенного иммунитета. Учет всех этих факторов приводит к созданию крайне сложных систем уравнений.

Подавляющее большинство моделей предсказывает, что в ближайшее время рост заболеваемости продолжится. По некоторым прогнозам, сама пандемия продлится до конца 2021 года, сообщил «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. К 1 января 2021 года, скорее всего, плато еще не будет достигнуто, и рост заболеваемости продолжится, считает он.

Этому поспособствует осенне-зимний период, когда люди скученно находятся в помещениях. Кроме того, у коронавируса достаточно длинный бессимптомный период. Во время него заболевшие люди могут заражать окружающих. А многие болеют вообще с минимальными симптомами или даже бессимптомно, но при этом могут быть распространителями вируса. Пока не будет проводиться серьезная кампания по вакцинации, ожидать снижения числа зараженных не приходится.
Альберт Ризванов

Гадание на пике

Показателя в миллион заболевших в день мы вряд ли достигнем, сообщил «Известиям» профессор-исследователь БФУ им. И. Канта (вуза — участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Андрей Продеус.

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— Вероятность того, что носителями инфекции в России будет становиться миллион человек в день, несколько преувеличена. Такая цифра в прогнозе может возникнуть только как самый негативный сценарий развития событий, — подчеркнул ученый. — Опять же не стоит забывать о коллективном иммунитете, который будет расти со временем, и о вакцинации, которая должна показать свой эффект.

Доверять можно прогнозу, предоставленному ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, полагает Андрей Продеус. Число новых случаев коронавируса в России, вероятнее всего, вернется к летним значениям к февралю-марту, заявлял СМИ накануне заместитель директора института по научной работе Александр Горелов. А пик заболеваемости может произойти через 18 дней, говорил он.

В целом сейчас ситуация с распространением COVID-19 в России достаточно управляемая, а больших цифр бояться не следует, указывал Александр Горелов. Но делать точные прогнозы по количеству выявленных случаев на пике пока сложно.
Александр Горелов
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Он предположил, что в этой фазе в стране будет около 17−18 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Все прогнозы сходятся в том, что если мы не будем ответственно относиться к мерам предосторожности, то не сможем сдержать распространение вируса, отметил Станислав Отставнов. И даже самый негативный сценарий в миллион заболевших в сутки чиновники должны воспринимать серьезно, считает от. В условиях реальной эпидемии наилучшим прогнозом будет такой, который в среднесрочной перспективе окажется гораздо пессимистичней реальной ситуации, пояснил эксперт. Это важно, чтобы власти принимали правильные решения и ситуация в корне изменилась, подчеркнул ученый.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 13,7 тыс. новых случаев COVID-19. За 24 часа (на 15 октября) зафиксировано 286 летальных исходов и 8,4 тыс. выздоровлений.

Мария Недюк

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