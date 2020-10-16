Россиянам назвали способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Многие россияне болеют коронавирусом без клинических проявлений болезни. Как понять, что вы болеете бессипмтомно? Один из критериев — потеря обоняния и вкуса, напомнила
«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий: если
Выявить коронавирус помогает компьютерная томография. С помощью этого исследования можно понять, какие изменения происходят в легких.
«Мы еще можем сделать КТ: если увидим матовое стекло, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то, кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры», — напомнила