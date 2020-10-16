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06:37 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам назвали способы выявить бессимптомное течение коронавируса

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Коронавирус может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

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Источник: РИА Новости

Многие россияне болеют коронавирусом без клинических проявлений болезни. Как понять, что вы болеете бессипмтомно? Один из критериев — потеря обоняния и вкуса, напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

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«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — объяснила в беседе с радио Sputnik Нелли Соседова.

Выявить коронавирус помогает компьютерная томография. С помощью этого исследования можно понять, какие изменения происходят в легких.

«Мы еще можем сделать КТ: если увидим матовое стекло, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то, кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры», — напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

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