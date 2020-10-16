Разработан тест, предсказывающий тяжелую форму COVID-19

Цитокины — это клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, конечным продуктом которой являются лимфоциты — защитные иммунные клетки. Известно, что у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму.
В этом случае цитокины, вместо того, чтобы помогать организму бороться с вирусом, вызывают гипервоспаление, разрушительное для клеток и тканей организма. Это сильно осложняет течение болезни и нередко приводит к смерти.
Ученые из Саутгемптонского университета решили выяснить, можно ли при госпитализации по анализу цитокинов в крови выявить предрасположенность к цитокиновому шторму и, таким образом, идентифицировать пациентов с наибольшим риском ухудшения состояния, чтобы соответственно скорректировать лечение.
Они проанализировали образцы крови 100 пациентов с положительной реакцией на COVID-19, поступивших в Университетскую больницу Саутгемптона NHS Foundation Trust (UHS) в период с 20 марта по 29 апреля 2020 года, во время первой фазы пандемии.
Оказалось, что риску чрезмерной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем в крови цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33, особенно двух последних. Таких пациентов, считают авторы, нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью оперативного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени», — приводятся в
Становится все более очевидным, что COVID очень неоднороден. Только применяя подобные методы для стратификации состояния, мы сможем сфокусировать лечение на ключевых механизмах заболевания для каждого конкретного человека.
Авторы считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как «точная медицина». В частности, в Великобритании уже тестируется препарат — блокатор IL-33, отмечают ученые.
Исследование было частью проекта CoV-19POC, реализуемого в Университетской больнице Саутгемптона под руководством доктора Кларка. Проект изучает возможности клинического применения молекулярного тестирования в местах оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19.