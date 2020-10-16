Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

Выступая на заседании Научного совета РАН, эксперт отметил, что сердечно сосудистые заболевания не повышают вероятность заболеть COVID-19, однако определяют более тяжелое течение болезни.
Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз.
Сергей Бойцов(цитата по «РИА Новости»)
Кардиолог отметил, что проблемы с сердцем встречаются у каждого третьего госпитализированного с COVID-19 пациента, а самым частым осложнением при таких сопутствующих патологиях являются тромбозы.
13 октября финские ученые привели результаты исследования, в котором говорится, что синдром обструктивного апноэ сна в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции.
По состоянию на 15 октября в России зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и более 23,4 тыс. летальных исходов. Выздоровели 1 048 097 человек.