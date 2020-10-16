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07:34 (мск), источник: Известия

Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

У пациентов с болезнями сердца риск смерти от коронавируса повышается в 12 раз. Об этом 15 октября заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: Reuters

Выступая на заседании Научного совета РАН, эксперт отметил, что сердечно сосудистые заболевания не повышают вероятность заболеть COVID-19, однако определяют более тяжелое течение болезни.

Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз.
Сергей Бойцов
(цитата по «РИА Новости»)
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Кардиолог отметил, что проблемы с сердцем встречаются у каждого третьего госпитализированного с COVID-19 пациента, а самым частым осложнением при таких сопутствующих патологиях являются тромбозы.

13 октября финские ученые привели результаты исследования, в котором говорится, что синдром обструктивного апноэ сна в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 октября в России зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и более 23,4 тыс. летальных исходов. Выздоровели 1 048 097 человек.

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