В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — пояснил он.
Ранее опрошенные РИА Новости вирусологи также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато следует подождать до начала следующей недели.
Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.
За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.