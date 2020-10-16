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08:40 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Рост числа случаев заражений коронавирусом, вероятно, продолжится до первой декады ноября, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА "Новости"

«В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов, это 28 дней. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост», — пояснил он.

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Ранее опрошенные РИА Новости вирусологи также сообщили, что пока рано говорить о выходе на плато следует подождать до начала следующей недели.

Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.

За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.

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