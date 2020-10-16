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09:08 (мск), источник: Интерфакс

Почти половина мужчин и более трети женщин в РФ имеют избыточный вес

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU — Почти у половины российских мужчин и у более трети женщин наблюдается избыточный вес, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: Reuters

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — заявила Попова в пятницу в интервью порталу здоровое-питание.рф.

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Попова сказала, что это опасно «ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом».

«Опять же, за последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом», — сказала Попова.

По ее словам, «первую десятку регионов, где ожирение наиболее распространено», относятся Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область и Еврейская автономная область.

Попова также сообщила, что российские педиатры также отмечают «стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями».

К сожалению, у нас становится все больше детей с лишним весом и ожирением. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек — 14% и 5,6% соответственно.
Анна Попова

Глава Роспотребнадзора считает, что для улучшения ситуации в РФ необходимо пропагандировать культуру здорового питания.

«Ведь самое главное в здоровом питании — не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление — без избытка соли, сахара и жира», — сказала она.

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