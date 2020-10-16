09:21 (мск), источник: RNS
Правительство определило 31 декабря 2021 года выходным днем
Правительство России утвердило перенос выходных дней в 2021 году, 31 декабря 2021 года определено выходным днем.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении (.pdf) на сайте правительства.
Помимо этого, нерабочая суббота, 20 февраля, будет перенесена на понедельник, 22 февраля, для того, чтобы у граждан было три выходных дня подряд — с 21 по 23 февраля.
В сообщении отмечается, что всего в 2021 году будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.