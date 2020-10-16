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10:59 (мск), источник: Ведомости

В России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 15 150 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии.

Коронавирус COVID-19
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COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: Reuters

Общее число случаев заражения составило 1 369 313. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 заболевших, 232 пациента умерли. За весь период число летальных исходов достигло 23 723, выздоровели 1 056 582 человек, более 289 000 продолжают лечение.

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15 октября оперштаб сообщал о 13 754 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд заболевших был зафиксирован 14 октября — 14 231 человек.

В Москве за сутки впервые зафиксировали более 5 тыс. заболевших (5049 человек), 1 803 пациента выздоровели, 54 человека умерли. Всего в столице зарегистрировано 352 995 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+647), Подмосковье (+448), Ростовская (+285) и Нижегородская области (+285).

Москва находится на первом месте по числу заболевших (352 995). На втором — Московская область (79 567), на третьем — Санкт-Петербург (50 573).

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 38,92 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 346 380. Первое место занимают США (7,98 млн), второе — Индия (7,37 млн), третье — Бразилия (5,16 млн).

В России за сутки выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом
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11:52 (мск)© Ньюстюб
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